Verão Te cuida RS no verão: campanha reforça cuidados contra coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

A iniciativa nasceu da união da Operação RS Verão Total, que realiza ações de segurança pública no litoral, e da campanha Te Cuida RS. (Foto: Divulgação)

O final de ano já deu uma amostra do que deve ser o verão no litoral gaúcho. Infelizmente, muita gente não respeita as orientações de distanciamento social, lotando as faixas de areia, promovendo aglomerações e ignorando o uso da máscara.

Já pensando neste cenário, o Governo do Estado lançou a campanha Te Cuida RS no Verão, para conscientizar a população sobre a importância de manter os cuidados no combate ao novo coronavírus.

“Nós buscamos justamente a conscientização da sociedade gaúcha, nós sabemos do ano difícil que foi para todos nós, um ano de limitações. As pessoas não aguentam mais falar em distanciamento social e ficar em casa. A vacina ainda não chegou, então nós temos que nos cuidar”, disse o Vice-Governador e Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior.

A iniciativa nasceu da união da Operação RS Verão Total, que realiza ações de segurança pública no litoral, e da campanha Te Cuida RS, em vigor desde novembro para chamar a atenção para os protocolos de prevenção a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Materiais educativos da campanha estão sendo distribuídos em cancelas de pedágio, muretas, outdoors e nos locais por onde os veranistas passam para chegar ao litoral.

