Operação Veraneio: CRECI-RS denunciou 480 pessoas ao Ministério Público em 2020

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Os alvos são golpistas que divulgam casas que não existem ou não estão disponíveis para locação. (Foto: Divulgação)

Para evitar golpes do falso aluguel de imóveis no litoral, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, em parceria com a Brigada Militar, segue com a tradicional Operação Veraneio. A Polícia Civil também intensificou as fiscalizações.

Os alvos são golpistas que divulgam casas que não existem ou não estão disponíveis para locação. No verão passado, mais de 480 golpistas foram denunciados pelo CRECI-RS. E para não cair na fraude: atenção aos preços. “Quando o imóvel estiver fora do preço de mercado, a gente alerta a sociedade a desconfiar de uma barbada “, explicou o presidente do CRECI-RS, Márcio Bins Ely.

Já a delegada do litoral Sabrina Deffente sugere não efetuar nenhum pagamento antes de conhecer o imóvel. “A gente recomenda que todas as pessoas que tiverem interesse em locar residências por temporada que reservem um tempo para se deslocar e verificar se aquela casa de fato existe”, destacou a delegada.

