Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

A equipe da Rede Pampa de Comunicação já está no litoral gaúcho para fotografar os bebês mais fotogênicos da estação para o concurso fotográfico Baby Sul. Para participar, as crianças devem ter entre seis meses e quatro anos incompletos. As fotos selecionadas por um juri integrado por profissionais da Rede Pampa serão publicadas diariamente nas edições do jornal O Sul, com destaque. A ação inicia nesta terça-feira (05) e se estenderá até o dia 28 de fevereiro.

E se você quer que seu filho (a) participe do Baby Sul, fique atento porque a equipe da TV Pampa está circulando pelo litoral até o final de fevereiro. Se seu filho tiver entre seis meses e quatro anos incompletos, ele pode ser o próximo Baby Sul.

Vencedor Baby Sul 2020

O vencedor da temporada de verão 2020 foi o pequeno Mathias Van Riel. Natural de Carazinho, ele conquistou três troféus, o da semana, o do mês e do verão inteiro. A mamãe Luiza, orgulhosa, explicou que o guri de 1 ano e sete meses (na época) é muito ativo e simpático.

“O Mathias é muito hiperativo, ele corre muito, cansa todo mundo. Na praia estava igual um político, dando oi e tchau para todo mundo. Ele é muito cativante”, disse Luiza Gomes Padilha Van Riel à equipe da Rede Pampa em março de 2020.

