Verão Grande parte dos veranistas ignoram o uso da máscara no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O uso da areia chegou a ser proibido no início de dezembro, mas a pedido dos municípios do litoral, que alegaram risco de perda financeira, as regras foram flexibilizadas. (Foto: Divulgação)

Os primeiros dias de praia após a virada do ano foram intensos, com movimento, praia cheia e pessoas sem máscaras reunidas em grandes grupos. Grande parte dos veranistas não estão cumprindo as regras do distanciamento social e nem usando a máscara na beira mar nas praias do litoral gaúcho. Em contrapartida, existem também, famílias que dão exemplo.

“Eu acho que se cada um fizer a sua parte tudo fica mais fácil e mais tranquilo para se cuidar. Se a gente cuida de si, cuida dos outros também”, comentou o motorista de ônibus, Evandro.

A professora Débora Luciane Wolf Dias, concorda com o motorista. “A gente tem como propósito a gente se cuidar, usando máscara, álcool gel e procurando manter o distanciamento que são regras básicas que a gente tem que conviver. E só assim, a gente pode se cuidar e cuidar do outro também”, destacou Débora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Verão