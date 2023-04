Brasil Operação Semana Santa: PRF combate excesso de velocidade em rodovias de todo o país

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

Infração está entre as cinco principais causas de acidentes registrados no feriado do ano passado. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Desde o início desta quinta-feira (6) até o próximo domingo (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza a Operação Semana Santa 2023, com efetivo de policiais reforçado para garantir a segurança viária nos 26 estados e no Distrito Federal.

Os feriados nacionais permitem que brasileiros das cinco regiões do país possam viajar por mais dias consecutivos. Na prática, as datas representam aumento direto no fluxo de veículos, o que pode resultar em mais ocorrências. Por isso, neste período, as equipes mobilizadas ao longo dos mais de 75 mil quilômetros de rodovias federais intensificam a fiscalização para coibir infrações, crimes e desenvolver ações educativas.

Para a Operação Semana Santa deste ano, o foco está na fiscalização sobre o excesso de velocidade – responsável por 21.980 infrações no feriado de 2022. Os policiais atuam com radares móveis e fazem campanhas para conscientizar os motoristas e diminuir mortos e feridos em relação ao ano passado. A falta do cinto de segurança e a mistura de álcool e direção também são alvos da ação.

“Motoristas insistem em desrespeitar os limites de velocidade e oferecem riscos a eles e aos outros usuários das rodovias. Por isso, o trabalho feito com radares móveis e ações educativas evitam acidentes e preservam vidas”, destaca o diretor de Operações da Polícia Rodoviária Federal, Marcus Vinícius Silva de Almeida.

Restrição de tráfego para veículos de carga

Com o início da Operação Semana Santa 2023, em determinados horários está proibido o tráfego de veículos e combinações de veículos de carga que necessitem de Autorização Especial de Trânsito ou Autorização Específica e que excedam as seguintes dimensões:

– Largura superior a 2,60 m;

– Altura acima de 4,40 m;

– Comprimento maior de 19,80 m;

– Peso bruto total combinado acima de 57 toneladas.

A proibição é válida para os trechos de pista simples de 23 estados e do Distrito Federal. Desrespeitar essa determinação é infração de trânsito de natureza média, sujeita a multa. O motorista flagrado desrespeitando a restrição é obrigado a esperar o retorno do tráfego normal.

A recomendação da PRF é que, antes de viajar, o motorista confira nesta tabela as restrições.

Dicas para viajar com segurança

– Planejar a viagem com antecedência;

– Respeitar os limites de velocidade;

– Manter os faróis acesos;

– Usar e exigir que todos os passageiros usem o cinto de segurança;

– Não usar o aparelho celular ao volante;

– Ultrapassar somente em local permitido;

– Não misturar álcool e direção.

