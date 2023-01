Rio Grande do Sul Operação Verão recebe reforço de 127 guarda-vidas civis

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Dos novos profissionais, 88 guarda-vidas atuarão em águas de mar e 39 nas águas abrigadas do estado. Foto: Nícolas Castro Foto: Nícolas Castro

Mais 127 guarda-vidas civis passam a integrar a 6ª Operação Verão, promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS). A solenidade de formação dos profissionais foi realizada em Tramandaí nesta segunda-feira (09). Ao todo, 966 guarda-vidas compõem o efetivo que atuará durante toda a temporada de verão no litoral gaúcho.

Com início em 21 de dezembro de 2022, o Curso de Capacitação de Guarda-vidas Civil Temporário do CBMRS foi realizado sob a coordenação da Academia de Bombeiro Militar, tendo como objetivo desenvolver as habilidades necessárias para desempenhar a missão de guardar vidas. Durante o curso, foi dada ênfase no condicionamento físico, na capacidade técnica, no preparo psicológico e, principalmente, na atuação proativa e preventiva a ocorrências de afogamento.

Fotos: Nícolas Castro

Dos novos profissionais, 88 guarda-vidas atuarão em águas de mar e 39 nas águas abrigadas do estado, propiciando maior segurança aos banhistas que veraneiam no Rio Grande do Sul.

