Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

No total, foram fiscalizados 354 veículos, sendo lavrados 230 autos de infração. Foto: Divulgação/PRF No total, foram fiscalizados 354 veículos, sendo lavrados 230 autos de infração. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou uma operação com foco na fiscalização de veículos escolares e seus condutores durante os dias 9 e 10 de março. A ação aconteceu em todo o País e teve como objetivo garantir a segurança dos usuários do transporte escolar, em especial das crianças e adolescentes. No Rio Grande do Sul, a operação flagrou diversas irregularidades nos veículos e até mesmo condutores sem a devida habilitação.

Durante o período de férias escolares, em todas as regiões do Estado, a Polícia Rodoviária Federal promoveu reuniões com os condutores de veículos escolares e com as secretarias de educação dos municípios. Os objetivos das reuniões foram conscientizar e orientar sobre as exigências legais para o transporte escolar e a importância de segui-las.

Durante os dois dias da realização da operação no Rio Grande do Sul foram flagradas diversas irregularidades, como veículos sem condições de segurança e condutores não habilitados para realizar esse tipo de transporte. No total, foram fiscalizados 354 veículos, sendo lavrados 230 autos de infração. Ainda, foram removidos nove veículos escolares ao depósito por apresentarem risco ao trânsito e não terem sido regularizados no local, além de cinco condutores flagrados com irregularidades na habilitação para conduzir veículos escolares.

No Brasil, nesses dois dias, foram 3.195 veículos abordados, lavrados 3.355 autos de infração e removidos 155 veículos escolares para o depósito. Foram autuados cinco condutores de veículos escolares por infrações relativas à embriaguez, como dirigir embriagado ou recusar-se ao teste com o bafômetro.

