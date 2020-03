Notas Brasil Operadoras de TV e streaming liberam canais fechados

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Os canais fechados de TV e os serviços de streaming estão liberando seus programas como forma de incentivar população a ficar em casa para conter pandemia de coronavírus. Os seis canais da Telecine estarão disponíveis em todas as operadoras de TV. A Sky TV também libera, a partir desta segunda, uma série de canais tanto via sinal aberto, quando via streaming pelo SKY Play.

