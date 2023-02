Colunistas Oposição tenta obter 19 assinaturas para instalar a CPI da Corsan

Deputado Gustavo Victorino diz que “esquerda quer CPI para fazer campanha antecipada às eleições de 2024 e 2026”. (Foto: Arquivo pessoal)

O pedido de instalação da CPI da Corsan, a Companhia Riograndense de Saneamento, na Assembleia gaúcha, apresentado pelo deputado Jefferson Fernandes (PT) e pela bancada de esquerda (PT, PSOL e PCdoB) encontra dificuldades para alcançar o número mínimo de 19 assinaturas. Ontem até o final da tarde, havia uma pressão muito forte sobre a bancada do PDT – 4 deputados – e junto ao deputado Elton Weber, do PSB, para apoiarem a CPI, que pretende focar seu trabalho no processo de privatização na Corsan, em especial nos valores de avaliação e de venda final da empresa para o Grupo Aegea, que ofertou R$ 4,151 bilhões, ágio de 1,15%, no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo no último dia 20 de dezembro. O ex-presidente do Tribunal de Contas e atual prefeito de São Sepé, João Luiz Vargas, disse ontem que “o PDT precisa apoiar a CPI para apurar estes fatos, e esclarecê-los, mesmo sendo governo. Por envolver a privatização de uma empresa pública essencial, esta é uma questão programática do partido”.

Sindicato quer anular a venda da Corsan

O Sindiágua/RS, sindicato que representa os trabalhadores nas indústrias de purificação de água e serviços de esgotamento no Rio Grande do Sul, entrou na Justiça segunda-feira, com uma ação popular junto à 5ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre e busca a anulação de toda a operação de privatização da Corsan ou, ao menos, o leilão realizado em 20 de dezembro, na B3, em São Paulo. O sindicato defende a CPI para apurar o que entendem ser “irregularidades” na fixação do preço de venda e “caracterização de informação privilegiada no processo de arrematação”.

Victorino: “CPI é escada para promover a esquerda”

Deputado mais votado do legislativo gaúcho, o advogado e jornalista Gustavo Victorino (Republicanos), que assumiu posição de independência em relação ao governo garante que não vai assinar o pedido de CPI. Segundo Victorino, “eu acompanhei todo o processo, e afirmo que a venda da Corsan seguiu todos os trâmites legais, e foi acompanhada pelo Ministério Publico. Eu já assisti a esse filme: uma CPI nestes moldes, vai se prestar apenas a se tornar um palanque eleitoral da esquerda para desconstruir reputações, com foco nas eleições de 2024 e 2026”.

Briga de cachorro grande

Ao contratar o advogado Cristiano Zanin, advogado de Lula, e genro do advogado Roberto Teixeira, compadre do presidente, os sócios das Lojas Americanas, tentaram equilibrar o jogo pesado contra os principais credores, em especial na disputa contra o Banco BTG Pactual, que tenta reter na Justiça, R$ 1,2 bilhão em dívidas das Americanas. A contratação de Zanin se justifica, porque do outro lado está o ex-presidente do STF e ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, executivo e sócio responsável por Relações Institucionais e Políticas de Compliance do BTG.

BNDES estuda linha de crédito para fornecedores da Americanas

O fato novo é que os cofres dos bancos estatais já começam a emitir sinais de socorro aos envolvidos neste escândalo que fez sumir cerca de R$ 50 bilhões omitidos no balanço das Americanas, que está sob recuperação judicial. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante já sinaliza que poderá, a pedido do presidente Lula, diversificar o leque de opções de crédito do BNDES com um redutor de taxas para os fornecedores da rede de varejo.

Novo suspende filiação de Jonas Dalagna em Canoas

A Comissão de Ética Partidária do Partido Novo anunciou a suspensão liminar da filiação do vereador de Canoas, Jonas Dalagna. Segundo o partido, foram recebidas graves denúncias sobre seu mandato e solicitados esclarecimentos ao vereador, que não foram atendidos adequadamente.

Golpistas se passam por políticos para pedir dinheiro em Cachoeira do Sul

Os vereadores Kader Saleh (PL), Alex da Farmácia e Luis Paixão (PP) e a secretária municipal do interior, vereadora Carolina Larrondo, todos de Cachoeira do Sul, foram alvo de golpistas através de contas falsas no WhatsApp. Os golpistas estão usando suas fotos em perfis falsos para pedido de dinheiro a diversas pessoas. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil em Cachoeira do Sul.

