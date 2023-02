Cláudio Humberto Novo juiz da Lava-Jato doou à campanha de Lula

Por Cláudio Humberto | 17 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O juiz Eduardo Appio, substituto definitivo de Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, fez duas doações para candidatos do PT nas últimas eleições. Ontem, em entrevista à Folha, ele criticou a Lava-Jato, que agora “comandará”, e defendeu o presidente Lula, que cumpriu pena por corrupção e lavagem de dinheiro. De quebra, confessou sua admiração pelo advogado do petista. Os valores foram depositados nas contas das campanhas de Lula e de Ana Júlia Monteiro, eleita deputada estadual.

Detalhes

No fim de setembro, a campanha de Lula recebeu do juiz uma doação de valor curioso, R$ 13, número do PT nas urnas eletrônicas.

Histórico

Lula foi um dos condenados pela Lava Jato. Puxou 580 dias de prisão em regime fechado até ser “descondenado” pelo Supremo.

Damas ganham mais

Para a campanha da deputada estadual Ana Júlia, o magistrado foi um pouco mais generoso, desembolsou R$ 40.

Palavra de juiz

À coluna, o juiz não reconheceu a doação. Apresentou cópia do extrato bancário que não consta o valor registrado pela Justiça Eleitoral.

Lula dá calote nas promessas aos assalariados

O presidente Lula (PT) oficializou os primeiros calotes no eleitorado, descumprindo promessas de campanha. Ontem, ele isentou de imposto de renda assalariados até R$ 2.640 mensais, quase metade do limite prometido de R$ 5.000. Também mostrou a mentira o item 16 do seu programa de governo, registrado no TSE de uma “política de valorização do salário-mínimo”. O aumento de 18 reais para “recuperar o poder de compra dos trabalhadores” e “dinamizar a economia” foi constrangedor.

Peso medido

Os 18 reais acrescidos ao mínimo são uma fração do aumento recente de R$ 7 mil para os ministros do Supremo Tribunal Federal.

Meu pirão primeiro

Trabalhadores de baixa renda viram, neste mês, serem aumentados os salários de Lula, deputados e senadores para quase R$ 47 mil.

Meio aviso

Como vem acontecendo desde a posse, Lula culpou o governo anterior por suas decisões e a “decomposição” das condições de vida” do povo.

Oportunismo in natura

Entre 2020 e 2022, agricultores ligados ao MST conseguiram levantar mais de R$ 42 milhões na Bolsa de Valores através de operações de emissão de títulos produzidas pelos “mercadocratas”.

Universo paralelo

O criador Lula tentou minimizar o impeachment da criatura Dilma: “Acho que faltou um pouco de conversa”, apontou o petista, que garantiu que teria resolvido o problema se tivesse sido ministro.

Dado curioso

Ao visitar na Papuda 610 homens presos após o vandalismo de 8 de janeiro, a comissão de senadores apurou que está no STF o pedido da própria Secretaria de Administração Penitenciária para transferência de residentes de outros estados. Só 30 dos presos são residentes do DF.

Papelada

Já há uma certeza sobre a recém-criada comissão que vai acompanhar o caso dos Yanomami. Haverá um relatório paralelo, mais alinhado ao que pensa o governo, e virá da senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Primeira mão

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) confirmou o jantar com Roberto Campos Neto, presidente do BC, e o convite para sua ida ao Senado logo após o Carnaval, como a coluna antecipou.

Presidente distópico

Cientista político, Paulo Kramer não tem dúvidas: “Lula 3 faz lembrar uma science fiction distópica do tipo história alternativa, como se ele, ainda no pior estilo sapo barbudo, tivesse vencido em 1989…”

Ódio não cessa

A denúncia da deputada Julia Zanata (PL-SC) não cala: os três Estados da região Sul não estão representados na comissão que trata de reforma tributária. Como uma punição aos que não votaram no atual governo.

Ação coordenada

Ataque hacker derrubou os sites de diversos aeroportos da Alemanha, nesta quinta (15), e também da companhia aérea Lufthansa, a maior do país, informou a associação ADV. Não se sabe a origem do ataque.

Pensando bem…

…descumprir promessa eleitoral em 50 dias pode virar recorde.

PODER SEM PUDOR

Árbitro da elegância

Luiz Inácio, o metalúrgico, melhorou de vida quando foi eleito presidente pela primeira vez. Passou a vestir Armani e a dar lições de elegância. Em Buenos Aires, no dia da posse de Nestor Kirchner, Lula saía do hotel quando cruzou com o assessor de imprensa Ricardo Kotsho: “Você vai assim!?…”, indagou o presidente, com cara de nojo. Kotsho retrucou: “’Assim’ como? “…de sapato preto e cinto marrom!? – observou o presidente com ares chiques.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/novo-juiz-da-lava-jato-doou-a-campanha-de-lula/

Novo juiz da Lava-Jato doou à campanha de Lula