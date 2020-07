Celebridades Oprah Winfrey doa mais R$ 16 milhões para combate ao novo coronavírus

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Oprah confirmou que essas são doações contínuas e de longo prazo, que evoluirão junto com a progressão da pandemia Foto: Reprodução Oprah confirmou que essas são doações contínuas e de longo prazo, que evoluirão junto com a progressão da pandemia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Oprah Whinfrey fez uma nova doação para combater o novo coronavírus. Desta vez, a apresentadora e empresária doou U$$ 3 milhões para as vítimas da crise em Los Angeles, o equivalente a R$ 16 milhões.

O plano é fornecer 200 toneladas de alimentos frescos para alimentar 80 mil cidadãos locais, 200 bolsas de estudo para aqueles que perderam o emprego devido à pandemia e expandir os testes de Covid-19 e os cuidados primários para os residentes do sul de L.A., de acordo com a O, The Oprah Magazine.

Oprah confirmou que essas são doações contínuas e de longo prazo, que evoluirão junto com a progressão da pandemia. “O que é necessário agora pode não ser o que é necessário daqui a dois meses. Estou tentando ser útil no serviço onde é mais necessário, conforme necessário. Isso mudará à medida que o impacto do coronavírus mudar e evoluir”, conta ela.

Ao doar, Oprah pensou em si mesma, mais jovem, criada na pobreza na região rural do Mississippi. “Se essa fosse a pandemia quando eu era criança, o que teria acontecido comigo? Eu teria ficado com fome. Minha mãe não teria sido capaz de entrar naquele ônibus, ir aos subúrbios, limpar para os brancos. Estou tentando fazer pelas crianças que seriam eu o que eu gostaria que alguém intensificasse”, diz a apresentadora.

Quando a pandemia começou, Oprah entrou em contato com amigos e familiares que podem estar em necessidade. “Passei por minha própria família, meus próprios primos, para pensar em quem vai ficar desempregado, quem pode precisar de ajuda. Primos com quem eu não falo há anos e pensam: ‘Ah, eu não posso [aceitar]!’ Mas eu sabia que esse dinheiro seria útil”, revela.

Da mesma forma, Oprah decidiu se concentrar nas cidades que a moldavam. “Você começa em casa primeiro. Cuide de si próprio primeiro. Depois volte para os lugares que me deram”, diz a empresária.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades