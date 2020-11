Os eleitores do Estado, que fica na Costa Oeste do país, entre a Califórnia e o Washington, também aprovaram a legalização do uso terapêutico de cogumelos psicodélicos. A votação ocorreu simultaneamente às eleições presidenciais. Ao todo, 120 plebiscitos foram realizados nos 50 Estados do país. As propostas vão desde questões relacionadas a impostos até aborto e drogas.

A iniciativa no Oregon permitirá que as pessoas presas com pequenas quantidades de drogas pesadas evitem ser condenadas ao pagar uma multa de US$ 100 e participar de um programa de recuperação para dependentes.