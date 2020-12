Grêmio Orejuela sai com dores no primeiro tempo contra o Santos e preocupa para semifinal da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O lateral-direito Orejuela deixou o campo na derrota de 4 a 1 para o Santos, com dores, ainda no primeiro tempo de jogo. Com possível problema muscular, o jogador pode virar desfalque para a partida decisiva, válida pela semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo, na próxima quarta-feira (23).

Iniciando a partida como titular, no lugar de Victor Ferraz, o colombiano resistiu apenas 15 minutos em campo. No lance que garantiu o segundo gol da equipe santista, ele sentiu a coxa direita ao disputar corrida com Lucas Braga. O lateral foi substituído e ainda não há um diagnóstico sobre seu problema.

A tendência é que Orejuela fique fora da partida contra o Sport, no próximo sábado (19), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. Já para a partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, contra o São Paulo, ainda é dúvida.

Da delegação que está em São Paulo, há apenas Victor Ferraz para a posição. Leonardo Gomes chegou a ser relacionado para a partida contra o Goiás, mas ele ainda se recupera da lesão no joelho e não tem condições de jogo.

No jogo contra o Sport, a utilização do time reserva é quase completa. A ideia para substituir Orejuela pode ser utilizar o zagueiro Ruan, improvisado. Ou o lateral da base Vanderson, que ficou no banco de reservas em Goiânia e atua como titular do time sub-23. Ele ainda não atuou pelo time profissional e recentemente renovou seu contrato até 2024.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

