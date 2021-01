A OMS (Organização Mundial da Saúde) sugeriu, na terça-feira (26), que pacientes com Covid-19 que estejam em casa utilizem oxímetro. O objeto, semelhante a um pregador de roupas, é colocado em um dos dedos da mão.

O oxímetro tem a função de medir o nível de oxigênio no sangue, que costuma cair em pacientes que desenvolvem casos mais graves de coronavírus. O resultado no visor do aparelho vem com um índice que varia entre 0% e 100%.

O nível normal de saturação de oxigênio no sangue é entre 95% e 100%. Mudanças devem ser monitoradas e informadas ao médico que acompanha o paciente.