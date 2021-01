Geral Orkut faz 17 anos: veja oito funções da rede social que dão saudades

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Scraps, depoimentos, BuddyPoke e Colheita Feliz são alguns dos recursos saudosos da extinta rede social. (Foto: Reprodução)

O Orkut foi lançado há 17 anos. Após dez anos de existência, a rede social foi desativada em 30 de setembro de 2014 e deixou saudades entre os usuários, especialmente os brasileiros. Alguns recursos estão presentes na memória dos mais apegados até hoje, como os scraps, a sorte do dia e os depoimentos, que podiam ser enviados de forma oculta. Infelizmente, a maioria dessas funções não existe em plataformas famosas atualmente.

Confira, a seguir, oito funções do Orkut que deixaram saudades.

Scraps

Quem nunca recebeu a famosa mensagem “Só add com scrap”? O mural de recados do Orkut funcionava como uma espécie de caixa de entrada de mensagens pública, já que não existia uma janela privada para essas conversas. Os scraps eram comumente utilizados para puxar assunto com alguém, fazer uma declaração ou simplesmente deixar um recado trivial.

Muitas pessoas deixavam todos os recados recebidos à mostra no mural para exibir sua popularidade na rede, enquanto outros apagavam todos os itens para preservar a intimidade.

Depoimentos

Os depoimentos eram uma declaração pública de afeto que os usuários podiam mandar para seus amigos, de modo que ficassem expostos de forma fixa no perfil. Era comum ver vários amigos “brigando” para ver quem ficaria no “topo” dos depoimentos de um contato em comum, o que supostamente garantia o status de maior importância na vida aquela pessoa.

Muitas pessoas também utilizavam os depoimentos para conversar de forma privada no Orkut, já que eles precisavam ser aprovados pelo destinatário antes de serem publicados.

Sorte do Dia

Ao abrir o Orkut, o usuário se deparava com uma previsão ou frase motivacional para se inspirar: era a “Sorte do Dia”. Os recados eram frases curtas criadas pelo próprio Orkut, muitas delas bastante misteriosas, que podiam estimular a vida ou apenas passar despercebidas.

Ver quem visitou o perfil

A lista de pessoas que visualizaram um perfil é um dos recursos do Orkut mais desejados por usuários de Facebook e Instagram. A função era atualizada diariamente e mostrava o nome e o link do perfil do visitante curioso. Na época, esse recurso era útil para iniciar paqueras por meio de visitas mútuas, mas também podia causar discórdia ao abrir perfis de pessoas indesejadas.

Avaliações

Os usuários do Orkut podiam avaliar seus amigos em três categorias de atributos, que ficavam expostas no perfil da pessoa. Assim, era possível dizer se você considerava um amigo confiável, legal ou sexy, ajudando a construir a reputação dele dentro da rede social. Cada opção possuía um ícone próprio, preenchido pela rede social de acordo com a porcentagem de respostas recebidas em cada item. Na época, o desejo de muitas pessoas era possuir os ícones totalmente preenchidos.

Comunidades As comunidades eram ambientes que reuniam pessoas em torno de um assunto em comum. A mais famosa delas foi a “Eu odeio acordar cedo”, que possuía milhões de membros. Naquele espaço, era possível criar tópicos para discutir assuntos específicos relacionados àquele tema central. Qualquer pessoa podia criar uma comunidade e convidar seus amigos para participar delas. O Orkut possuía mais de 50 milhões de comunidades ativas. Os temas variavam de assuntos específicos como “Eu amo chocolate”, até expressões sem finalidade, como “Deus me disse: desce e arrasa”. Mudar as cores/tema do perfil O Orkut se consagrou com a cor padrão azul, que não podia ser modificada de forma nativa no início da rede social. Para conseguir alterar a cor do perfil, os usuários deviam recorrer a extensões de terceiros, que modificavam a tonalidade somente para o próprio dono da conta, sem alterar em nada a visualização para os amigos. Além de não ser muito útil, muitos desses arquivos escondiam vírus que poderiam infectar o computador. No entanto, o layout da plataforma foi reformulado em 2009. Assim, usuários passaram a ter outras opções de cores na rede social, o que possibilitou personalizar ainda mais os seus perfis. Cores como rosa, vermelho e amarelo foram disponibilizadas, e eram aplicadas em links e pequenos detalhes na página pessoal. Jogos Os jogos eram uma diversão à parte dentro do Orkut. Cada usuário podia criar seu perfil em diferentes games e competir com seus amigos. Entre os mais famosos da época, está o BuddyPoke, no qual o usuário poderia criar um avatar personalizado com suas características físicas. Dentro do jogo, era possível interagir com os personagens de seus amigos, dando cutucadas, beijos e entre outras ações. A Colheita Feliz era outro jogo famoso dentro do Orkut. Nele, o usuário era proprietário de uma fazenda e tinha que cuidar da manutenção da sua terra, cultivando animais e uma plantação de vegetais. Havia um ranking que mostrava qual amigo era o mais rico dentro da fazenda, e também era possível compartilhar brindes e produtos com outros contatos. Entre outros jogos que fizeram sucesso está o Café Mania, em que o usuário era o administrador de uma cafeteria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral