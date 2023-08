Porto Alegre Orquestra do Theatro São Pedro se apresenta nesta quinta-feira com violinista gaúcho de renome internacional

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Camilo da Rosa Simões interpretará composições de Rossini, Mendelssohn e Marlos Nobre. (Foto: Julia Muri/TSP)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em concerto que destaca composições de Gioacchino Rossini, Felix Mendelssohn e Marlos Nobre, a Orquestra do Theatro São Pedro se apresenta às 20h desta quinta-feira (31) com o violinista gaúcho Camilo da Rosa Simões, de renome internacional. Na regência estará o maestro Evandro Matté, diretor musical da instituição.

O ingresso é solidário, mediante a entrega de 2 quilos de alimento (não perecível), entre 13h30min e 18h, na recepção do Multipalco – Praça da Matriz (Marechal Deodoro), s/nº, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Nascido na Capital, Simões leciona desde 2016 no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pela qual obteve bacharelado em Música. É mestre com diploma pelo Mozarteum de Salzburg (Áustria) e doutor pela Universidade de Michigan (Estados Unidos). Também foi laureado nos concurso de Jovem Solista da Ospa (2001-2002) e Raiffeisen Klassik-Preis (2005).

Ele se apresenta como solista e em grupos de diferentes formações. Integrou a Orquestra Sinfônica Brasileira e suas congêneres Salzburg Chamber Soloists, Lansing Symphony, Flint Symphony, West Michigan Symphony e International Chamber Soloists.

Maestro

Evandro Matté é diretor artístico e maestro da Orquestra do Theatro São Pedro, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) e do Festival Internacional Sesc de Pelotas. Também se formou pelo Instituto de Artes da UFRGS e obteve diplomação na Universidade da Georgia (Estados Unidos) e no Conservatório de Bordeaux (França).

Como convidado, já esteve à frente de grupos com esse perfil na Argentina, Uruguai, Colômbia, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Itália, República Tcheca, Croácia e China. Em 2019, foi condecorado pelo Ministério da Cultura da França.

Orquestra

A Orquestra do Theatro São Pedro foi criada em 1985. Sua programação é diversificada, com obras do repertório da música de concerto, ópera, ballet, música popular e instrumental.

Além da programação de concertos oficiais, da casa, apresenta séries de concertos com apoio do Banrisul e Zaffari. “A criatividade e a originalidade sempre estão presentes na programação que conta com solistas de renome nacional e internacional”, ressalta a instituição, vinculada ao governo do Estado por meio da Secretaria da Cultura.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/orquestra-do-theatro-sao-pedro-se-apresenta-nesta-quinta-feira-com-violinista-gaucho-de-renome-internacional/

Orquestra do Theatro São Pedro se apresenta nesta quinta-feira com violinista gaúcho de renome internacional

2023-08-30