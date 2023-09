Acontece Ortobom realiza doações para vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mais de 200 colchões foram distribuídos entre cinco cidades em situação de vulnerabilidade. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Ortobom, maior franquia de colchões do mundo e maior fabricante de colchões da América Latina, realizou doações para as cidades afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Foram entregues 200 colchões nos locais de acolhimento estabelecidos pelo poder público nos municípios de Estrela, Lajeado, Roca Sales, Encantado e Muçum.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que cerca de 25,2 mil pessoas foram obrigadas a deixarem as próprias casas. Cerca de 19% desses indivíduos dependem de abrigos públicos para moradia no momento. O governo gaúcho estima em 340 mil o total de afetados pelos temporais. Uma força-tarefa com cerca de 900 servidores atua nas buscas, resgates, identificação de corpos e reparos na infraestrutura.

“Como parte da nossa responsabilidade social, nossa empresa tem o propósito de contribuir com a questão social do país, de modo a melhorar o bem-estar de todos e, principalmente, de realizar o verdadeiro resgate da dignidade das pessoas que precisam de ajuda em momentos urgentes como este”, afirma Reinam Ribeiro, diretor de Marketing da Ortobom.

Como contribuir

– O governo do Rio Grande do Sul criou uma chave Pix (CNPJ) de conta bancária para receber doações: CNPJ: 92.958.800/0001-38 (Banco do Estado do Rio Grande do Sul);

– Todas as cidades atingidas criaram postos de entregas de donativos, que podem ser encontrados entrando em contato com suas prefeituras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/ortobom-realiza-doacoes-para-vitimas-do-ciclone-no-rio-grande-do-sul/

Ortobom realiza doações para vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul

2023-09-18