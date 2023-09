Acontece Sul em Dança completa 20 anos de festival no Teatro do Sesi

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

Com direção de Margit Kollig e produção da ARTE&IDEIAS, evento acontece de 19 a 24 de setembro. Foto: Nando Espinosa Foto: Nando Espinosa

Reconhecido como um dos maiores festivais de dança do Brasil, o Sul em Dança está completando 20 anos como uma referência na cena artística, proporcionando experiências únicas aos participantes e momentos inesquecíveis para o público. Marcando as duas décadas de trajetória, a 20ª edição do evento acontece de 19 a 24 de setembro, no palco do Teatro do Sesi, espaço que recebe o festival desde 2017. Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla.

Com direção de Margit Kolling e produção da ARTE&IDEIAS, o Sul em Dança terá uma programação recheada com palestras, workshops, apresentações de bailarinos, grupos, escolas e projetos sociais, e, claro, muita dança nos seus mais variados estilos. “Esse é um marco muito importante e emocionante na nossa história e para todos que ajudaram a transformar o festival em um dos maiores eventos de dança do Brasil e o maior do Rio Grande do Sul”, conta a diretora.

Entre os destaques da programação está o “Espetáculo de Abertura”, que acontece no dia 20, com a apresentação da coreografia “O Abraço”, especialmente criada por Eduardo Menezes, com direção de Margit, para celebrar as duas décadas do projeto. A obra repleta de simbolismo tem como inspiração a técnica centenária japonesa kintsugi, que transforma objetos quebrados em peças de cerâmica restauradas, conferindo-lhes um valor maior após o reparo. O conceito reafirma a beleza desta arte, celebrando cada intérprete como um indivíduo fundamental para a construção do Sul em Dança.

Entre os jurados do festival estão bailarinos e coreógrafos reconhecidos dentro e fora do país como Alan Keller, coreógrafo pentacampeão do Festival de Dança de Joinville (SC); Claudionor Alves, bailarino e coreógrafo da Cia de Dança de Cubatão e da Crivos Companhia de Dança; Guiga de Souza, diretor e coreógrafo da companhia Epifania Dance Project; Manoel Francisco, professor do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro; Tainá Grando, coreógrafa, bailarina e atriz que já participou de turnês e clipes musicais, séries e programas de TV e do quadro Dança dos Famosos; Gandhi Tabosa, coreógrafo do Boi Bumbá Garantido, no Festival Folclórico de Parintins (AM); e Janice Botelho, coreógrafa de grandes espetáculos, prêmios, shows de TV, novelas, minisséries, musicais e peças teatrais.

20 anos impulsionando o movimento da dança

Ao longo dos 20 anos de sua história, o Sul em Dança reuniu mais de 67 mil bailarinos, que apresentaram suas obras coreográficas em um total de 10,5 mil apresentações, em mais de 2,5 mil horas de pura emoção, tanto para os participantes quanto para o público presente.

O festival também é um projeto de grande relevância na comunidade, impulsionando o desenvolvimento cultural e econômico, ao proporcionar um palco de excelência para 1.028 grupos participantes de 143 cidades, impactando um público de 217 mil pessoas até hoje. A grandiosa celebração da dança também destinou R$ 214 mil em premiações, reconhecendo os talentos excepcionais que se destacaram em seus palcos.

Firmando seu compromisso com a formação cultural e o acesso à arte, a programação do Sul em Dança abrange desde grupos profissionais a escolas, academias, rede de ensino e projetos sociais, acolhendo e celebrando a diversidade e o talento em todas as suas formas. O festival promove e oportuniza o acesso gratuito a aulas, workshops e palestras, democratizando o conhecimento e fortalecendo o mercado da dança. Esta edição contará com audiodescrição para que pessoas cegas ou com baixa visão possam prestigiá-la, garantindo a inclusão e acessibilidade.

