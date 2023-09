Acontece Conselho dos Representantes Comerciais gaúchos inaugura nova sede em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O espaço foi planejado para atender as necessidades dos mais de 36 mil profissionais registrados no estado. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul (Core-RS) inaugurou uma nova sede nesta segunda-feira (18), localizada na rua José de Alencar, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. A cerimônia contou com a presença de diversos representantes comerciais, conselheiros e autoridades.

A nova sede é um prédio moderno e receptivo, planejado para atender as necessidades dos mais de 36 mil profissionais registrados no estado. O espaço conta com cerca de mil m², divididos em cinco pavimentos, com 25 salas, elevador, plenário com 36 lugares e um amplo terraço, onde serão instaladas placas fotovoltaicas para a geração de energia, promovendo economia e sustentabilidade.

“Essa inauguração é um testemunho do nosso compromisso contínuo de fortalecer a Representação Comercial no estado. Nossa jornada tem sido marcada pela dedicação e trabalho árduo, lutando por bandeiras como a inclusão do representante comercial no Anexo 3 do Simples Nacional, projeto que está tramitando no Congresso Nacional”, comentou o presidente do Core-RS, Roberto Salvo.

Já o diretor-presidente do Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere), Archimedes Cavalcanti Júnior, exaltou a concretização da iniciativa, bem como a busca do Core-RS pela valorização dos representantes comerciais gaúchos. A direção do Confere também prestou homenagens a profissionais que são referência para a categoria durante o evento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/conselho-dos-representantes-comerciais-gauchos-inaugura-nova-sede-em-porto-alegre/

Conselho dos Representantes Comerciais gaúchos inaugura nova sede em Porto Alegre

2023-09-19