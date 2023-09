Acontece Paulo Viana promove churrasco beneficente para a Banda Malukos Beleza

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O projeto Banda Malukos Beleza nasceu na Zona Sul de Porto Alegre, no Bairro Cristal, composto por adolescentes com transtornos de desenvolvimento. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No dia 1º de outubro será realizado o primeiro Churrasco Beneficente do Paulo Viana, em prol de uma razão muito especial. Além de um almoço no CTG Vaqueanos da Tradição, o evento contará com diversas atrações musicais, e toda verba arrecadada será destinada à Banda Malukos Beleza. O objetivo é angariar fundos para o investimento em materiais, instrumentos e confecção de uniformes, além de custear o transporte para as apresentações.

O projeto Banda Malukos Beleza nasceu na Zona Sul de Porto Alegre, no Bairro Cristal, dentro da Escola Especial Elyseu Paglioli, em 2019. Desde a sua fundação, a iniciativa ocorre de forma autônoma e voluntária, uma vez que os alunos concluíram seu processo de formação. O grupo é composto por adolescentes que possuem déficits cognitivos e transtornos de desenvolvimento. Eles encontraram na música um meio de se expressar e demonstrar suas capacidades e habilidades sensíveis.

“Esses jovens, todos eles, são realmente incríveis no que fazem. Cada música, que já conhecemos, ganha ainda mais brilho em suas vozes e instrumentos. Eu, como padrinho da banda, me sinto muito honrado em poder promover esse churrasco beneficente e ajudar eles a realizar ainda mais os seus sonhos”, declara Paulo Viana.

Além do repertório de obras de compositores como Mutantes, Arnaldo Antunes, Cássia Eller, Bebeto Alves, entre outros, interpretados pela Banda Malukos Beleza, nomes como os saxofonistas Emanuel Marengo e Jeferson Miranda e o jovem talento gaúcho Nycolas Pereira também estão confirmados no encontro.

O Churrasco Beneficente do Paulo Viana está marcado para começar às 11h30, no CTG Vaqueanos da Tradição, localizado na rua Brandão de Mello, nº 250, no Parque Humaitá, em Porto Alegre. A festividade será aberta ao público e o ingresso, no valor de R$ 40, pode ser adquirido entrando em contato pelos telefones (51) 99274-6188 e (51) 98951-5909 ou diretamente pela chave pix, que é o e-mail chrf67@hotmail.com.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/paulo-viana-promove-churrasco-beneficente-para-a-banda-malukos-beleza/

Paulo Viana promove churrasco beneficente para a Banda Malukos Beleza

2023-09-15