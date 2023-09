Acontece Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac atua no auxílio a atingidos pela enchente

15 de setembro de 2023

Programa Mesa Brasil Sesc arrecada doações para desabrigados nos vales do Taquari e Rio Pardo. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul ao longo da semana causaram estragos e deixaram muitos gaúchos desabrigados. Em virtude da situação crítica na região dos Vales do Taquari e Rio Pardo, o Programa Mesa Brasil Sesc está realizando uma campanha de arrecadação para auxiliar as pessoas afetadas.

As unidades do Sesc-RS de todo o estado serão pontos de coleta para doações e todos os materiais arrecadados serão direcionados para os desalojados. No momento, de acordo com a Defesa Civil, são necessários alimentos não perecíveis dentro da validade, agasalhos e cobertores, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza. Para mais informações, entre em contato com a Unidade Sesc mais próxima.

Sesc Lajeado

O Sesc de Lajeado e a Escola Sesc de Educação Infantil (Sesquinho) foram afetados pelas cheias e estão com acesso impossibilitado e com seus serviços suspensos até que seja possível retomá-los. Entretanto, o Mesa Brasil do município não foi afetado e está distribuindo os alimentos que chegam até lá. A retomada das atividades será informada nas redes sociais da unidade.

Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac atua no auxílio a atingidos pela enchente

