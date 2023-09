Acontece Projeto +praTi já distribuiu 15 mil bolsas de estudos para formações em TI e comemora parceria inédita com o governo do RS

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa tem como objetivo dar protagonismo à tecnologia e à inovação como motores do desenvolvimento socioeconômico do país. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Transformar a vida das pessoas por meio da tecnologia. Esse é o convite que a +praTi faz à sociedade desde seu lançamento, em setembro de 2020. A iniciativa cívica, que reúne aproximadamente 40 empresas da área de tecnologia do Rio Grande do Sul e de outros setores, quer continuar formando e capacitando novos talentos para o mercado de TI nos próximos anos, dando protagonismo à tecnologia e à inovação como motores do desenvolvimento social e econômico da sociedade.

“Ao proporcionar esses aprendizados, a +praTi pretende fomentar o conhecimento de tecnologia, formar e qualificar pessoas visando aumento de renda e empregabilidade, além de proporcionar que novos talentos sejam descobertos e encontrem oportunidades para se desenvolver enquanto profissionais”, explica James Bajczuk, um dos fundadores do movimento.

Desde seu início, a +praTi vem realizando parcerias com diversos setores da sociedade para a geração de desenvolvimento, emprego e renda no Rio Grande do Sul. Através do seu portal open access, a iniciativa disponibiliza cursos, bolsas de estudos, desafios técnicos e oportunidades de recolocação e emprego para talentos na área de TI. Conta com uma comunidade onde os talentos são acompanhados pelas lideranças de comunidade e de RH da iniciativa, as quais os conectam ao grupo de mentores voluntários da +praTi, garantindo que recebam mentorias técnicas, de carreira, e muito mais.

E para marcar os três anos, a +praTi lançou nesta semana um vídeo manifesto, gravado por talentos, mentores e parte do time executivo da iniciativa. Uma ação que visa ampliar ainda mais o alcance do movimento, dando protagonismo aos talentos e pessoas que fazem a +praTi acontecer.

Formações

As Trilhas, como são conhecidos os cursos da +praTi, vão desde materiais introdutórios sobre Programação e Informática, até formações focadas no que há de mais novo no mercado de TI: Java, Desenvolvimento Web, Automação de Testes, Segurança Cibernética e Testes de Software.

Depois de diversas parcerias com grandes players do mercado, a iniciativa começa uma nova etapa no desenvolvimento do seu impacto social com uma turma afirmativa em parceria com o Governo do Estado do RS.

O DiveRSidadania, projeto transversal que envolve diversas secretarias do governo do Estado, concederá 300 bolsas de estudos em Tecnologia da Informação ao público LGBTQIAPN+. As aulas serão ministradas pela iniciativa social +praTi de forma on-line e síncrona.

O lançamento da turma com o governo estadual chega no momento certo. Além da novidade, a +praTi comemora seus 3 anos com outras oportunidades: trilhas exclusivas para a comunidade em parceria com Tecnopuc e o Instituto Eldorado, e lançamento do “Te Puxa” no CEA (Bom Jesus), em parceria com a mantenedora South System.

E não para por aí: mais de 1000 bolsas estão disponíveis para o novo ciclo de cursos gratuitos. São vagas para a Trilha de Introdução à Programação e Trilha de Desenvolvimento Java. Os cursos são voltados a pessoas que desejam trabalhar diretamente no segmento de tecnologia como desenvolvedores.

Ao longo de 2023, a +praTi impactou quatro mil alunos e ministrou 600 horas de aula. Atualmente, dezenas de talentos estão empregados em empresas do setor de tecnologia no Rio Grande do Sul.

Como concorrer às bolsas da +praTi

Cursos: Introdução à Programação e Desenvolvimento Java;

Inscrições gratuitas pelo site: maisprati.com.br;

Faixa etária: mínimo 15 anos, sem idade máxima;

Escolaridade: não é exigida escolaridade mínima; para o curso de Desenvolvimento Java, são necessários conhecimentos básicos de programação ou o curso de Introdução à Programação, também oferecido pela iniciativa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/projeto-prati-ja-distribuiu-15-mil-bolsas-de-estudos-para-formacoes-em-ti-e-comemora-parceria-inedita-com-o-governo-do-rs/

Projeto +praTi já distribuiu 15 mil bolsas de estudos para formações em TI e comemora parceria inédita com o governo do RS

2023-09-15