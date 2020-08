Os casos de coronavírus não param de crescer no Rio Grande do Sul. Pandemia já tem 87.415 testes positivos e 2.472 mortes no Estado

Em uma estatística que parece estar longe do fim, os casos confirmados e fatais de coronavírus não param de crescer no Rio Grande do Sul. Somente no boletim sanitário desta terça-feira (11), foram mais 55 mortes, elevando para 2.472 o contingente de vítimas da doença no Estado. Já o número de testes positivos chegou a 87.415 desde março, com a inclusão de 3.400 novas notificações.

Do total de indivíduos sob contágio comprovado nestes cinco meses de pandemia, 77.551 estão recuperados (sem manifestação de sintomas há pelo menos 14 dias após a confirmação), o que representa quase 90% dos casos. Já no que se refere à abrangência territorial, apenas 23 das 497 cidades gaúchas ainda não apresentaram ao menos um caso de Covid-19 até agora.

Vítimas

A lista de vítimas divulgada pelo mais recente informe diário da SES (Secretaria Estadual da Saúde) abrange uma faixa etária de a 28 a 99 anos, embora a prevalência continue sendo a de idosos, segmento populacional mais vulnerável à doença, assim como os indivíduos com histórico de outras doenças crônicas. Confira a lista, a seguir, em ordem alfabética por município de residência.

– Alvorada (homem, 84 anos);

– Alvorada (mulher, 67 anos);

– Arvorezinha (mulher, 79 anos);

– Barra Funda (mulher, 90 anos);

– Butiá (homem, 60 anos);

– Cachoeira do Sul (homem, 69 anos);

– Cachoeirinha (homem, 53 anos);

– Canela (mulher, 66 anos);

– Canoas (mulher, 43 anos);

– Canoas (homem, 82 anos);

– Capão da Canoa (mulher, 89 anos);

– Caxias do Sul (homem, 61 anos);

– Esteio (homem, 82 anos);

– Esteio (homem, 72 anos);

– Frederico Westphalen (homem, 86 anos);

– Giruá (homem, 78 anos);

– Gravataí (mulher, 63 anos);

– Gravataí (mulher, 89 anos);

– Gravataí (homem, 65 anos);

– Gravataí (mulher, 80 anos);

– Guaporé (mulher, 84 anos);

– Itaqui (homem, 57 anos);

– Lajeado do Bugre (homem, 59 anos);

– Nova Hartz (mulher, 56 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 80 anos);

– Parobé (homem, 76 anos);

– Parobé (homem, 52 anos);

– Passo Fundo (homem, 87 anos);

– Passo Fundo (mulher, 72 anos);

– Pelotas (homem, 65 anos);

– Pelotas (mulher, 44 anos);

– Pelotas (homem, 88 anos);

– Porto Alegre (homem, 64 anos);

– Porto Alegre (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (mulher, 69 anos);

– Porto Alegre (homem, 95 anos);

– Porto Alegre (mulher, 50 anos);

– Porto Alegre (homem, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (mulher, 51 anos);

– Porto Alegre (mulher, 63 anos);

– Porto Alegre (mulher, 82 anos);

– Porto Alegre (homem, 28 anos);

– Porto Alegre (mulher, 69 anos);

– Porto Alegre (mulher, 88 anos);

– Porto Alegre (mulher, 57 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 45 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 59 anos);

– São Borja (mulher, 87 anos);

– São Borja (mulher, 75 anos);

– São Leopoldo (mulher, 65 anos);

– São Lourenço do Sul (homem, 67 anos);

– Três Coroas (homem, 77 anos);

– Viamão (homem, 99 anos);

– Viamão (mulher, 87 anos).

(Marcello Campos)