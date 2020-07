Entre as medidas sugeridas, também está um ajuste referente ao tíquete de alimentação que foi citado anteriormente (também conhecido pela categoria como “Vale Peru”), para contemplar apenas os dias efetivamente trabalhados.

A proposta prevê ainda uma redução no adicional noturno de 60%. A direção da estatal quer a “manutenção do adicional noturno conforme legislação, no valor de 20% ao da hora diurna”.

Outros benefícios também serão cortados, como o pagamento de multas dos funcionários e o vale cultura. A indenização por morte ou invalidez será igualmente excluída, junto com o transporte noturno.

Divergência nas negociações

O presidente dos Correios, general Floriano Peixoto, comentou que a proposta é “condizente com a situação financeira e realidade do País” e que, caso não seja aprovada, o caixa da estatal pode passar por um “grave comprometimento”.

A categoria de funcionários dos Correios não concordou com a mudança e apelidou a proposta de “pacote da maldade”. Como as negociações com a direção não avançam, os 31 sindicatos que integram a principal federação de trabalhadores dos Correios aprovaram um indicativo de greve. No dia 4 de agosto, está prevista uma assembleia nacional para confirmar ou não a paralisação.