Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

A menos de duas semanas da eleição presidencial, país vê número de vítimas crescer e voltar a ficar acima de mil por dia

Os Estados Unidos registraram 1.124 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o maior número diário de óbitos em mais de um mês.

É o maior patamar desde 15 de setembro, quando foram registradas 1.288 novas vítimas. O recorde diário é de 15 de abril, quando 2.609 americanos morreram por causa do novo coronavírus. Os EUA são atualmente o país com mais óbitos (222,2 mil) e infectados (8,3 milhões) do mundo.

Foram registrados também 62.735 novos casos na quarta-feira (21), o maior número desde sexta-feira (18). O recorde de novos infectados (77.362) ocorreu em 16 de julho. Segundo a “CNN”, ao menos 31 dos 50 estados americanos estão reportando mais casos semanais de Covid, e especialistas temem que o pior da pandemia ainda está por vir.

“Será um inverno horrível”, afirmou o Dr. Peter Hotez, reitor da Escola Nacional de Medicina Tropical do Baylor College of Medicine, ao canal de televisão. Um modelo do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington diz que os EUA podem ter mais de 2,3 mil óbitos diários em janeiro, quase o dobro do patamar atual, mas ainda abaixo do recorde de abril.

