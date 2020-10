Rio Grande do Sul Banco de Sangue de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, necessita de doações

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Para doar é só ligar e agendar, sem aglomeração e sem risco Foto: EBC Para doar é só ligar e agendar, sem aglomeração e sem risco. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A empresa Hemovida informa que o Banco de Sangue de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, está com o estoque crítico de sangue e necessita de doações.

Para doar é só ligar para o telefone (51) 3581.5241 e agendar, sem aglomeração e sem risco. A entidade segue todos os protocolos de segurança para evitar o contágio do coronavírus.

Os horários para doações são os seguintes:

Segunda à sexta das 07:30 às 14:00

Sábados das 07:30 às 12:00.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul