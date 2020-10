Rio Grande do Sul Preso casal de traficantes com três quilos de cocaína em Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

A droga, avaliada em cerca de R$ 150 mil, seria entregue em Pelotas Foto: PRF/Divulgação A droga, avaliada em cerca de R$ 150 mil, seria entregue em Pelotas. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na noite desta quarta-feira (21), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um casal que transportava três quilos de cocaína na BR 290, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A droga, avaliada em cerca de R$ 150 mil seria entregue em Pelotas, no Sul do Estado.

Durante ação de combate à criminalidade, agentes da PRF receberam informação do serviço de inteligência e abordaram um Ônix emplacado em Pelotas para fiscalização. No carro estava um casal, o condutor de 40 anos e a mulher de 46. Ao vistoriarem o veículo, os agentes encontraram três quilos de cocaína escondida na forração do carro.

Eles disseram aos policiais que pegaram a droga em Santa Catarina e estavam levando para Pelotas/RS, onde seria comercializada. Eles foram presos e encaminhados, juntamente com a droga, à área judiciária.

