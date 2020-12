Brasil Os estrangeiros no Brasil podem ser vacinados antes

20 de dezembro de 2020

Na União Europeia já há discussão para o envio de doses aos expatriados pelo mundo. (Foto: Rodrigo Nunes/MS)

A julgar pela morosidade do governo federal, estrangeiros radicados no Brasil poderão ser vacinados antes mesmo dos brasileiros. Reino Unido e EUA já deram início à imunização.

Na União Europeia, onde a vacinação começará nos próximos dias, já há discussão para o envio de doses aos expatriados pelo mundo.

Desde que sejam de produtos aprovados pela Anvisa, as vacinas poderão ser mandadas para cá de acordo com o interesse de cada país em imunizar seus cidadãos assim que houver autorização. A informação é do colunista Lauro Jardim.

Uma portaria publicada pelo governo federal exige que brasileiros ou estrangeiros que quiserem entrar no país de avião apresentem um teste PCR com resultado negativo para Covid-19 ao embarcar. A medida começa a valer no próximo dia 30. O teste, a ser apresentado à companhia aérea, deverá ter sido feito até 72 horas antes.

A portaria também determina que o viajante assine uma declaração de saúde para concordar com as medidas de prevenção da Covid-19 que deverá seguir enquanto estiver no país. O texto não especifica quais são as medidas. O viajante que não cumprir as exigências da portaria estará sujeito a deportação, multas e inabilitação de eventual pedido de refúgio.

A portaria mantém regras que vêm sendo editadas desde o início da pandemia para restringir a entrada de estrangeiros por terra, água e ar. O ingresso é permitido em alguns casos específicos, como o de estrangeiros que tenham residência fixa no Brasil, tenham cônjuge brasileiro, viajem ao país para missão de organismo internacional e outros.

Uma nota técnica da agência já recomendava a apresentação de um teste negativo para Covid-19 antes da entrada no Brasil. Mas, até então, o governo vinha ignorando a orientação da Anvisa. Uma portaria publicada no dia 11, com regra para entrada de estrangeiros, não determinava a obrigatoriedade do exame.

São Paulo

O governo de São Paulo vai apresentar o pedido de registro da vacina Coronavac à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta semana, com mais de 90% de eficácia comprovada. Isso é o que propagam integrantes do governo paulista ouvidos pelo canal CNN. O pedido seria feito na semana passada mas foi adiado em uma semana. Tempo para concluir as pesquisas, entregar um material mais completo e pleitear o registro também na Anvisa chinesa, o que ainda não saiu.

Este índice pode colocar a Coronavac à frente, por exemplo, da vacina da AstraZeneca, produzida em parceria com a Universidade de Oxford, que precisou refazer os testes devido a variação de eficácia.

A vacina da Pfizer, por exemplo, alcançou 95% de desempenho, enquanto a da Moderna está em 94,5%. Até o momento, nenhum fabricante protocolou pedido de uso emergencial ou registro de vacina na Anvisa. A partir do momento que este pedido for apresentado, a agência se comprometeu a dar uma resposta em até 10 dias.

