“Os homens tinham medo de assediar as Spice Girls”, diz Mel C

Melanie Chisholm, a integrante das Spice Girls mais conhecida como Mel C, comentou que a lendária girlband nunca foi vítima de assédio sexual porque os homens ficavam “petrificados” com elas.

A Sporty Spice explicou que ela e suas companheiras de grupo mantinham uma presença tão feminina que os homens não ousariam dizer nada desagradável na presença delas, poupando-as de comportamentos inadequados.

“É engraçado porque me perguntam muito sobre o movimento Me Too… se eu já experimentei alguma coisas e fiquei tipo ‘Você está brincando comigo?’. Ninguém chegava perto das Spice Girls porque eles estavam petrificados por nós”, disse Mel C em entrevista ao podcast de Jessie Ware.

Mel C também disse em entrevista o quanto o grupo era unido na questão de serem respeitadas pelo público: “Existem algumas pessoas vulneráveis nas Spice Girls, mas você sabia que se mexesse com uma delas, teria que lidar com as outras quatro”, disse.

Álbum solo

Atualmente, Melanie C está divulgando o seu oitavo álbum solo de estúdio. De nome homônimo, “Melanie C” será lançado no dia 2 de outubro e o videoclipe do novo single, “In and Out of Love”, já lançado, foi gravado no icônico Alexandra Palace, em Londres, na Inglaterra.