Tecnologia Os melhores celulares acima de 3 mil reais para comprar na Black Friday

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Nem sempre aquele celular mais caro de todos é o mais indicado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os melhores celulares acima de R$ 3.000 já são aqueles que você pode comprar sem limite de preço, com o foco na melhor experiência possível. Mas nem sempre aquele celular mais caro de todos é o mais indicado. Os modelos usualmente chamados de Pro, Ultra e afins muitas vezes só trazem como vantagem um ou outro recurso e câmeras ainda melhores.

Ou seja, mesmo que um Galaxy S21 Ultra 5G seja, de fato, melhor que o Galaxy S21+ 5G, você ainda tem um ótimo smartphone em quase todos os aspectos mesmo que opte pelo segundo. O desempenho é o mesmo, e até mesmo a qualidade das fotografias é igual, já que o Ultra só tem uma aproximação óptica melhorada para tirar fotos com zoom.

Sendo assim, o Canaltech escolheu os melhores celulares acima de R$ 3.000 para você comprar nesta reta final de 2021 e início de 2022 pensando, principalmente, no desempenho e qualidade geral. Há modelos ainda melhores, mas são indicados para quem tem exigências ainda maiores em termos de recursos fotográficos. Ainda assim, são todos modelos com 5G nativo e prontos para entregar uma ótima experiência por, no mínimo, três anos – mesmo para uso mais pesado.

Xiaomi Mi 11i: excelente custo-benefício

Dos quatro Mi 11 globais, apenas um chegou oficialmente ao Brasil, o Mi 11 padrão. E ele seria a melhor opção para você comprar na Black Friday se não estivesse tão difícil encontrar este modelo à venda no Brasil além do site da própria Xiaomi, que cobra impressionantes R$ 10.000 (ou R$ 9.200 à vista) por ele. Valor um tanto exagerado por um celular que, por melhor que seja, não tem tanta qualidade quanto um Galaxy S21 Ultra ou um iPhone 13 Pro.

Por sorte, há uma alternativa quase tão boa que, apesar de não estar à venda oficialmente por aqui, pode ser encontrada em marketplaces. O Xiaomi Mi 11i tem o mesmo chipset Snapdragon 888, a plataforma mais poderosa para celulares Android até a chegada do Snapdragon 888+. E uma vantagem: este modelo só está disponível com 8/128 GB ou 8/256 GB de memória, enquanto o Mi 11 tem uma versão mais barata com menos RAM.

O Mi 11i pode ser encontrado junto a importadores, com estoque já no Brasil, por R$ 4.200. E você pode pagar ainda mais barato ao importar, já que ele sai menos de R$ 3.000 no AliExpress.

Motorola Edge 20 Pro: robusto, potente e ótimo conjunto fotográfico

A linha Edge é o retorno da Motorola ao segmento de smartphones premium, com tela OLED e recursos avançados. O Motorola Edge 20 Pro é uma alternativa mais elegante que traz praticamente tudo o que o Moto G100 oferece, além de um conjunto de câmeras ainda mais poderoso. O grande diferencial no quesito fotográfico é a presença de uma câmera de zoom.

Este aparelho já chegou a custar menos de R$ 3.700 no final de outubro, e entrou em uma tendência de aumento de preço, chegando a cerca de R$ 4.100. Se ele chegar perto do menor valor histórico na Black Friday, é um dos melhores celulares acima de R$ 3.000 para você comprar.

Samsung Galaxy S21 Plus: Android completo em recursos

A Samsung é a fabricante que mais oferece recursos extras em seus celulares topo de linha. A série Galaxy S21 5G não tem tanta novidade, mas é o resultado de anos de aperfeiçoamento de hardware, software e design — mais ou menos como a Apple vem fazendo já há algum tempo.

O Galaxy S21 Plus pode até não estar entre os celulares Android mais poderosos dos rankings de benchmarks, mas entrega desempenho mais que satisfatório e tem um excelente conjunto de câmeras.

A versão de 128 GB está com preço em queda nos últimos 40 dias, mas ainda não chegou ao patamar mais baixo dos últimos meses, que atingiu no final de junho ao ser vendido por menos de R$ 3.900 – está na casa dos R$ 4.500 atualmente, sendo que esteve menos de R$ 4.000 no final de outubro. Já a opção com 256 GB, que chegou a custar R$ 4.300 no início de julho, hoje é encontrada por R$ 4.800, e também está em queda.

iPhone 12: a melhor experiência da Apple

O iPhone 12 não é o modelo mais novo da Apple, é verdade, mas não fica muito atrás da nova série iPhone 13 e está bem mais fácil de encontrar atualmente. Pensando em Black Friday e até mesmo no final de 2021 e início de 2022, é melhor pensar na geração anterior do que na nova. Será bem mais comum encontrar boas ofertas do modelo de 2020, enquanto os mais recentes sofrem com falta de estoque.

O iPhone 12 de 64 GB atingiu seu menor valor dos últimos seis meses no final de setembro, quando ficou perto dos R$ 4.500. Atualmente, está na faixa de R$ 4.700. Já a versão de 128 GB chegou ao mínimo de R$ 4.400 também no final de setembro, e hoje está na faixa de R$ 5.200.

Asus ROG Phone 5s: para jogar em alto desempenho

E para fechar as opções de marcas com celulares topo de linha disponíveis no Brasil, a ASUS com seu smartphone gamer. O Asus ROG Phone 5 já estaria de bom tamanho para a maior parte dos gamers, já que seu sucessor só traz de novidade, basicamente, o Snapdragon 888+ no lugar do Snapdragon 888. Mas a fabricante focou na versão mais recente, e você vai ter dificuldade em encontrar o primeiro por aqui, portanto fica a recomendação pelo ROG Phone 5S. O investimento pode ser de cerca de R$ 6.200 na versão de 8/128 GB atualmente. É o menor preço histórico do modelo, segundo o comparador de preços Zoom.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia