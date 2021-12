Futebol Os oito uniformes mais bonitos do mundo em 2021

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2021

Camisa do Ajax foi inspirada na música "Three Little Birds", de Bob Marley. (Foto: Reprodução/Ajax)

Ter um uniforme bonito é um desafio de clubes e fornecedores a cada temporada. Para muitos, o que vale são as cores. Para outros, os desenhos ou grafismos. Mas das que entraram em campo nesta temporada, as que atraíram os olhares de maior admiração foram as que renderam homenagens.

1. Atlético-MG (Le Coq Fit) – Eleito como o mais bonito do mundo em 2021, a camisa comemorativa foi confeccionada pelo Atlético-MG em parceria com seus torcedores. O vencedor foi o desenho feito por Lucas Adriano, de 32 anos, que é designer gráfico e decidiu homenagear o Estado de Minas Gerais. Até então, o Galo já ultrapassou a marca de 120 mil camisas vendidas, o que rendeu ao clube um faturamento de mais de R$ 15 milhões.

2. Ajax (Adidas) – O Ajax e a Adidas lançaram um terceiro uniforme que foi sucesso instantaneamente. Inspirada na música “Three Little Birds”, de Bob Marley, a camisa preta traz as listras da fornecedora esportiva nas cores do movimento rastafári e reggae: verde, amarelo e vermelho, além de três pequenos pássaros bordados também nessas cores.

A canção tornou-se uma espécie de hino não oficial da torcida do Ajax, que começou a cantá-la em todos os jogos.

3. Venezia (Kappa) – A Kappa apresentou as novas camisas do Venezia FC para a temporada 2021-2022 sabendo que a equipe disputaria a Serie A italiana após 20 anos de ausência. A camisa titular é predominantemente preta e traz uma textura de parede trompe l’oeil, criada a partir de fotografias de fachadas antigas tiradas ao redor da lagoa.

4. CRB (Regatas) – Assim como o Atletico-MG, o CRB lançou camisa especial “Manto Sagrado” criada por um torcedor. A ação com os torcedores do clube foi feita no mês de agosto e contou com mais de 130 participantes, tendo sete finalistas.

5. Bragantino (Nike) – O uniforme de cor preta do Bragantino fez sucesso entre torcedores de vários clubes do Brasil. Ela foi batizada de “Carijó”, apelido famoso usado nos anos 90 que trazia polígonos em cinza, preto e branco. Foi destaque na campanha do vice-campeonato da Copa Sul-Americana desta temporada.

6. Genoa (Kappa) – Novamente a Kappa em cena: a terceira camisa da Genoa CFC para 2020-2021 foi batizada de “Zena Shirt”, que significa “Camisa de Genova”, e é predominantemente azul marinho com texturas inspiradas pelo oceano.

7. Ponte Preta (1900+) Neste ano, a Ponte Preta lançou nova camisa com letra do hino no lugar da faixa. O uniforme 3 é comemorativo ao aniversário de 121 anos do clube.

8. Corinthians (Nike) – Junto à Nike, lançaram a terceira camisa do clube na cor roxa e homenageando as mulheres. Em especial, a sua equipe de futebol feminino. Foi a primeira vez que um uniforme oficial de um clube da elite do futebol brasileiro foi estreado pelo time feminino — neste caso, no Dérbi da final do Campeonato Brasileiro.

