Rio Grande do Sul Os postos de identificação do Rio Grande do Sul retomaram os atendimentos presenciais, incluindo a confecção da carteira de identidade

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Serviço obedece aos protocolos de combate ao coronavírus. (Foto: Luís André/IGP)

Nesta segunda-feira (1º), os postos vinculados ao IGP (Instituto-Geral de Perícias) em cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre e Interior do Estado retomaram o atendimento presencial à população. Isso inclui serviços de encaminhamento de carteiras de identidade, que estavam sujeitos a condições especiais desde março, no âmbito das ações de combate à pandemia de coronavírus.

A reabertura atende aos protocolos do modelo de Distanciamento Controlado previstos em decreto estadual e mantém a prioridade aos casos emergenciais, garantem as autoridades. Dentre as providências adotadas, cartazes esclarecem sobre o uso obrigatório de máscaras de proteção, bem como a necessidade de higienização das mãos para quem entrar nos locais de atendimento.

Ainda de acordo com o modelo de Distanciamento Controlado, será necessário observar o limite de pessoas no ambiente, medidante um cálculo quantitativo que tem por base a área de cada posto e o número de funcionários.

A capacidade diária de atendimento também foi adaptada ao contexto e, por esse motivo, os dias e horários seguem uma tabela especial, bem como a forma de agendamento. “As normas serão revistas toda a vez que houver mudança na cor da bandeira do

município”, informou o IGP. Os detalhes podem ser conferidos no site oficial do Palácio Piratini – www.estado.rs.gov.br.

Suspensão temporária

Desde a segunda quinzena de março, por causa das medidas restritivas de combate à pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul, a maioria desses serviços estavam restritos a casos especiais (furtos e roubos de documentos, internações hospitalares ou viagens de emergência, por exemplo), mediante comprovação de necessidade). Já os atendimentos por ordem de chegada estavam suspensos.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul