Colunistas Osmar Terra: mortes aumentaram em 10 países que fizeram quarentena e lockdown

Por Flavio Pereira | 17 de dezembro de 2020

Osmar Terra retoma críticas à quarentena e ao lockdown. (Foto: Agência Brasil)

Totalmente restabelecido do covid-19, o deputado federal Osmar Terra mantém a convicção quanto à ineficácia da quarentena e do lockdown:

“A quarentena horizontal e lockdown para ‘salvar vidas’, na Covid, fracassaram no mundo! Os 10 países com maior número de mortes/milhão fizeram: Bélgica-1556, Peru-1113, Itália-1095, Espanha-1036, Reino Unido-954, EUA-938, Argentina-915, França-904, Mexico-883, Brasil-866 e Chile-839.”

Ontem, Osmar Terra publicou na sua conta do Twitter um comentário sobre as grandes pandemias mundiais:

“Desde que nasci passei por 5 pandemias: Gripe Asiática, em 1957, Gripe Hong Kong, em 1968, Gripe Russa, em 1977, H1N1, em 2009, e agora a do coronavírus. A exceção da H1N1, todas as tiveram mortalidade maior que a covid-19 e todas terminaram com a imunidade de rebanho. Vacina só depois!

Governador gaúcho faz novo apelo por projeto do ICMS

O governador gaúcho Eduardo Leite alterou a proposta inicial e renovou o apelo aos deputados pela aprovação do chamado projeto do ICMS, advertindo que “a perda de arrecadação, caso nossa proposta não seja aprovada, é de cerca de R$ 2,85 bilhões. Destes, cerca de R$ 850 milhões deixarão de estar disponíveis para investimentos pelas prefeituras.”

O governador tem sido didático para explicar as mudanças:

“Hoje, quando uma empresa compra de dentro do RS, paga 18% de imposto. Se comprar de fora do Estado, paga 12% mais os 6% do Difal. Com nossa proposta, será 12% em ambas as compras, sem Difal e mantendo a isenção de ICMS do Simples. Quem é contra nossa proposta está defendendo que os empresários gaúchos paguem mais impostos do que o governo deseja, especialmente as pequenas e médias empresas.”

MDB reage a Tarso Genro

A manifestação do ex-governador Tarso Genro no Twitter, criticando o MDB por se opor à proposta do governador Eduardo Leite de manter a majoração das alíquotas do ICMS, foi respondida por uma nota assinada pelo líder da bancada do MDB Vilmar Zanchin.

A nota lembra que “Tarso utilizou 5,6 bilhões em depósitos judiciais, inchou a máquina pública, deu aumento para categorias sem previsão de caixa, deixando a conta no colo do próximo governador. Tarso raspou o que podia e deixou o Estado na pior situação financeira dos últimos anos. O governador Sartori herdou um RS falido e endividado.”

STF libera pesca do camarão no RS

A pesca de camarão na costa do Rio Grande do Sul estava proibida por uma lei de 2018. Desde ontem, foi restabelecida pelo STF, via liminar do Ministro Kássio Marques.

A lei estadual 15.233/2018, segundo o presidente Jair Bolsonaro, a lei prejudicava milhares de pescadores não só do Rio Grande do Sul, bem como de Santa Catarina e Paraná.

Protocolado impeachment de Edson Fachin, do STF

O deputado federal José Medeiros, do Podemos/MT, anunciou ontem a formalização, no Senado, de um pedido de impeachment do ministro Edson Fachin, do STF, autor da decisão liminar que revogou o decreto do governo federal que zerou o imposto sobre importação de armas.

“Não encontro palavras para ilustrar o sentimento de impotência diante de tamanho desrespeito a independência dos poderes pelo ministro Fachin.

Medeiros critica a sintonia entre o ministro Fachin e os pedidos do PSB:

“Prestem muita atenção ao PSB, esse partido pediu fim das operações policiais nas ‘comunidades’ do Rio. Agora pediu e o ministro Fachin concedeu mais esse absurdo. Virou dobradinha. Fachin/PSB.”

