Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Maurício Paz)

O público pode amenizar a ausência temporária da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) devido à pandemia da Covid-19 sem sair de casa. A gravação completa de 20 apresentações da Temporada Artística 2019 já está disponível no canal do Youtube da sinfônica. A seleção contempla dois espetáculos especiais, com casa cheia, realizados no Auditório Araújo Vianna, ”Pink Floyd Sinfônico” e ”Música de Games”; a ópera Orfeu e Eurídice, interpretada no Theatro São Pedro; e 17 concertos da extinta Série Pablo Komlós, então conduzida na Casa da Ospa. As filmagens podem ser acessadas clicando aqui.

O diversificado repertório, apresentado no ano passado, é refletido nos vídeos. Compositores nacionais, como Claudio Santoro (1919-1989), Ronaldo Miranda (1948-) e Heitor Villa-Lobos (1887-1959) são celebrados. Obras de Giuseppe Verdi (1813-1901), Erik Satie (1866-1925), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e Gustav Mahler (1860-1911) também são executadas por alguns dos maiores maestros e solistas do mundo. Destacam-se nomes como o violinista chinês Yang Liu, a maestrina brasileira Simone Menezes, o regente alemão Stefan Geiger, a soprano japonesa Eiko Senda e o cravista Fernando Cordella, que executa um programa com obras barrocas da corte francesa do século XVII.

Confira a lista com todas as apresentações:

Série Araújo Vianna

28/04/2019 | Música de Games

Regente: Evandro Matté | Solistas: Tita Sachet (canto), Michael Polchowicz (canto) e Marcos de Ros (guitarra)

07/07/2019 | Pink Floyd Sinfônico

Regente: Evandro Matté | Solistas: Anaadi (canto) Rafa Gubert (canto)

Ópera

25/08/2019 | Orfeu e Eurídice

Regente: Evandro Matté | Solistas: Denise de Freitas (mezzo-soprano) Carla Cottini (soprano) Raquel Fortes (soprano)

Série Pablo Komlós

16/03/2019 | Regente: Evandro Matté | Solista: Yang Liu (China, violino)

Edino Krieger: Abertura Brasileira | Piotr Ilitch Tchaikovsky: Concerto em Ré Maior para Violino, Op. 35 | Ígor Stravinsky: O Pássaro de Fogo (L’ oiseau de Feu)

06/04/2019 | Regente: Neil Thomson (Inglaterra) | Solista: Catarina Domenici (piano)

José Siqueira: O Carnaval no Recife | Ronaldo Miranda: Concertino para Piano e Orquestra de Cordas | Cláudio Santoro: Sinfonia nº 5

13/04/2019 | Regente: Norton Morozowicz | Solista: Raphael Lustchevsky (Polônia, piano)

Giuseppe Verdi: Abertura da Ópera “A Força do Destino” | Frédéric Chopin: Concerto nº 1 para piano | Georges Bizet: Sinfonia nº 1

11/05/2019 | Regente: Stefan Geiger (Alemanha) | Solista: Tiago Linck (trompete)

Gilberto Salvagni: Concerto para Trompete e Orquestra | Shostakovitch: Sinfonia nº 10

18/05/2019 | Regente: Manfredo Schmiedt | Solista: Mere Oliveira (mezzo-soprano)

Ludwig van Beethoven: Abertura Egmont Op. 84 | Johannes Brahms: Rapsódia para Contralto, Coro Masculino e Orquestra, Op. 53 | Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky para mezzo soprano, coro e orquestra Op. 78

01/06/2019 | Regente: Simone Menezes | Solista: Davi Graton

Erik Satie: Gympnopédies 1 e 3 | Henryk Wieniawski: Concerto Para Violino nº 2, Op. 22 | Heitor Villa-Lobos: Sinfonietta nº1 | Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras nº 7

29/06/2019 | Regente: Evandro Matté | Solista: Laura Umbelino (piano)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto para Piano nº 26 em Ré Maior, Op. 537 “Coroação” | Gustav Mahler: 5º Sinfonia

13/07/2019 | Regente: Rubén Gimeno (Espanha) | Luis Afonso Montanha (clarinete)

Claude Debussy: Prélude à “L’après-midi d’un faune” | Mozart Camargo Guarnieri: Chôro para Clarinete e Orquestra | Jean Sibelius: Sinfonia Nº1, Op.39

10/08/2019 | Regente: Linus Lerner | Solista: Angelin Loro (piano)

Alberto Nepomuceno: Suíte Brasileira | Ludwig Van Beethoven: Concerto para Piano nº 5, Op. 73 | Alberto Nepomuceno: Suíte Brasileira IV. | Antonín Dvořák: Sinfonia nº 8

31/08/2019 | Regente: Tadeusz Wojciechowski (Polônia) | Solista: Rafael Costa de Souza (piano)

Dmitri Shostakovich: Concerto para Piano Nº2, Op. 102 | Béla Bartók: Concerto para Orquestra

14/09/2019 | Regente: Wilson NG (China) | Solista: Clemens Weigel (Alemanha, violoncelo)

Camille Saint-Saëns: Danse Macabre | Camille Saint-Saëns: Concerto p/ violoncelo nº 1 | Sergei Rachmaninoff: Symphonic Danses

28/09/2019 | Regente: Manfredo Schmiedt | Solista: Anna Markova (Rússia, violino)

Aram Khachaturian: Concerto para violino e orquestra | Johannes Brahms: Schicksalslied | Anton Bruckner: Salmo 150

05/10/2019 | Regente: Christian Vásquez (Venezuela) | Solista: Eiko Senda (Japão, soprano)

Richard Wagner: Tannhauser: “Dich, teure Halle” | Richard Strauss: Salome “Aria Final ” | Hector Berlioz: Sinfonia Fantástica

19/10/2019 | Regente: Gudni Emilsson (Islândia) | Solista: Claudia Nascimento (flauta)

Wolfgang Amadeus Mozart.: Concerto Nº1 em Sol Maior para flauta e orquestra, K.313 | Piotr Ilitch Tchaikovsky: Sinfonia Nº 6, Op.74 “Patética”

02/11/2019 | Regente: Pedro Amaral (Portugal) | Filipe Quaresma (Portugal, violoncelo)

Johannes Brahms: ‘‘Abertura Trágica, Op. 81’’ | António Chagas Rosa: Circumnavigare | Johannes Brahms: Sinfonia nº4, Op. 98

30/11/2019 | Cravo: Fernando Cordella | Bailarinos: Osny Fonseca, Clara Couto e Maíra Alves

Le Roi Danse – Danças e músicas barrocas da corte francesa do século XVII

14/12/2019 | Regente: Evandro Matté | Solistas: Flávio Leite (tenor) e Elisa Machado (soprano)

Dmitri Shostakovich: Overture Festive | Nikolai Rimsky-Korsakov: A Grande Páscoa Russa | Alexander Borodin: Danças Polovetsianas | Georges Bizet: Les Voici, voici la quadrille | Ópera Carmen | Charles Gounod: Missa de Santa Cecilia | Vincenzo Bellini: Casta Diva – Ópera Norma | Franz Lehár: Lippen Schweigen | Adolphe Charles Adam: Oh! Santa Noite

