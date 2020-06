Cultura Ospa Live apresenta em live neste sábado obras de Mendelssohn-Bartholdy e Haydn

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

André Carrara (piano), Leonardo Bock (violino) e Rodrigo Alquati (violoncelo) interpretarão duas peças. Foto: Divulgação Ospa André Carrara (piano), Leonardo Bock (violino) e Rodrigo Alquati (violoncelo) interpretarão duas peças. (Foto: Divulgação Ospa) Foto: Divulgação Ospa

A Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) segue com o propósito de levar música de concerto durante a pandemia da Covid-19 e sobe mais uma vez ao palco da Casa da Ospa com um repertório que vai do clássico ao romântico. Neste sábado (6), às 17h, a sexta edição do Ospa Live destaca as obras Piano Trio em Sol maior, Hob.XV:25 “Gypsy”, de Joseph Haydn (1732-1809), e Piano Trio Nº 1 em Ré menor, Op. 49, de Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847). O recital é apresentado pelos músicos da Ospa André Carrara (piano), Leonardo Bock (violino) e Rodrigo Alquati (violoncelo), com transmissão ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube. A direção artística é do maestro Evandro Matté.

O projeto Ospa Live busca conciliar isolamento social com cultura durante a pandemia do novo coronavírus. As exibições são transmitidas ao vivo, sem presença física do público. Os eventos seguem criteriosamente as medidas de prevenção contra a Covid-19 estabelecidas pelo governo do Estado.

A Ospa é uma das fundações vinculadas à Sedac (Secretaria de Estado da Cultura). Os concertos da Temporada 2020 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por Banrisul, Alibem e Porto Alegre Airport. Apoiador da Temporada Artística: Sulgás. A realização é da Fundação Ospa e Fundação Cultural Pablo Komlós.

Ospa Live

Quando: 6 de junho (sábado), às 17h

Onde: ao vivo, pelo canal da Ospa no YouTube

Acesso: em bit.ly/ospa-youtube

Programa

Joseph Haydn (1732-1809)

Piano Trio em Sol maior, Hob.XV:25 “Gypsy”

I. Andante

II. Poco adagio, cantabile

III. Rondo a l’Ongarese: Presto

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Piano Trio No. 1 em Ré menor, Op. 49

I. Molto allegro ed agitato

II. Andante con moto tranquillo

III. Scherzo: Leggiero e vivace

IV. Finale: Allegro assai appassionato

Apresentação

André Carrara (piano)

Leonardo Bock (violino)

Rodrigo Alquati (violoncelo)

