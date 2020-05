Dicas de O Sul OSPA Live apresenta repertório latino, barroco e nacional

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Dupla de músicos sobe ao palco da Casa da OSPA, neste sábado para um recital eclético, com peças do período barroco, músicas brasileiras e latinas. Foto: Divulgação Dupla de músicos sobe ao palco da Casa da OSPA, neste sábado para um recital eclético, com peças do período barroco, músicas brasileiras e latinas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A OSPA (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) revive a trajetória de alguns dos principais compositores latinos. Neste sábado (30), às 17h, a quinta edição do projeto OSPA Live destaca peças do período barroco e um repertório popular, característico do século 20, marcado pela presença do violão. O programa conta com as obras de Heitor Villa-Lobos (1887-1959) Marin Marais (1656-1728), Manuel de Falla (1876-1946), Astor Piazzolla (1921-1992) e Thiago Colombo (1981 -). Transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da OSPA, o recital é apresentado pelo instrumentista da OSPA Érico Marques (oboé) e pelo músico convidado Thiago Colombo (violão). A direção artística é do maestro Evandro Matté.

Sobre o OSPA Live

Projeto da OSPA, busca conciliar isolamento social com cultura durante a pandemia do novo coronavírus. Aos sábados, às 17h, são realizados recitais, com número reduzido de músicos, diretamente da Sala Sinfônica, na Casa da OSPA. As exibições são transmitidas ao vivo, através do canal do YouTube da orquestra, sem a presença física do público. Com direção artística de Evandro Matté, os eventos seguem criteriosamente todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

A OSPA é uma das fundações vinculadas à Sedac/RS (Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Rio Grande do Sul). Os concertos da Temporada 2020 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por Banrisul, Alibem e Porto Alegre Airport. Apoiador da Temporada Artística: Sulgás. A realização é da Fundação OSPA e Fundação Cultural Pablo Komlós.

OSPA LIVE

Quando: 30 de maio de 2020, às 17h

Onde: Ao vivo, pelo canal do YouTube da OSPA

Acesso em bit.ly/ospa-youtube

Programa

Bachianas Brasileiras nº 5 – Villa-Lobos/Pixinguinha, arranjo de Thiago Colombo

Folia da Espanha – Marin Marais

Sete canções populares espanholas – Manuel de Falla

I. O pano mourisco

V. Canção de ninar

VI. Canção

VII. Polo

Dança Espanhola – Manuel de Falla

Café 1930 – Astor Piazzolla

Pro Santinho – Thiago Colombo

Érico Marques Cunha (oboé)

Thiago Colombo (violão)

Evandro Matté (direção artística).

