Cultura Ospa Live apresenta repertório para trompete e piano

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

A apresentação será transmitida ao vivo diretamente da Casa da Ospa. Foto: Maurício Paz/Ascom Ospa

Os sons do trompete e do piano são os protagonistas da oitava edição do Ospa Live, projeto idealizado pela Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre). No sábado (20), às 17h, o recital revisita o repertório de alguns dos principais compositores para trompete da atualidade, além de consagrados nomes da música de concerto.

O programa inclui obras de Michel Colombier (1939-2004), Eric Nathan (1983-), Kevin McKee (1980-), Alexander Goedicke (1877-1957) e Guy Ropartz (1864-1955). As composições serão interpretadas pelos músicos da sinfônica André Carrara (piano) e Tiago Linck (trompete), premiado recentemente no Concurso Internacional de Trompete Online Always Connecting. Diretamente da Casa da Ospa, a apresentação será transmitida ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube. A direção artística é do maestro Evandro Matté.

O projeto busca conciliar isolamento social com cultura durante a pandemia do novo coronavírus. Aos sábados, ocorrem recitais com número reduzido de músicos, com transmissão ao vivo, sem a presença física do público. Os eventos seguem criteriosamente as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelo governo do Estado.

A Ospa é uma das fundações vinculadas à Sedac (Secretaria da Cultura). Os concertos da Temporada 2020 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por Banrisul, Alibem e Porto Alegre Airport. Apoiador da Temporada Artística: Sulgás. A realização é da Fundação Ospa e Fundação Cultural Pablo Komlós.

Programa

Alexander Goedicke (1877-1957)

• Concert Etude

Eric Nathan (1983-)

• Cantus for solo trumpet and electronics

Kevin McKee (1980-)

• Centennial Horizon

I. Aspen Grove

II. Roaring Gunnison

Guy Ropartz (1864-1955)

• Andante et Allegro

Michel Colombier (1939-2004)

• Emmanuel

Apresentação

Tiago Linck (trompete)

André Carrara (piano)

