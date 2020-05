Dicas de O Sul Ospa Live apresenta repertório vocal com obras de Verdi, Ravel e Debussy

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Os cantores interpretaram com a instrumentação do pianista André Carrara. Foto: Maurício Paz/Ascom Ospa Os cantores interpretaram com a instrumentação do pianista André Carrara. (Foto: Maurício Paz/Ascom Ospa) Foto: Maurício Paz/Ascom Ospa

A Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) segue com o compromisso de levar música de concerto ao público, durante a pandemia da Covid-19, e apresenta no sábado (16), às 17h, a terceira edição do projeto Ospa Live. Transmitido pelo canal da orquestra no YouTube, o próximo recital tem um programa eclético, com peças de Claude Debussy (1862-1918), Maurice Ravel (1875-1937) e Giuseppe Verdi (1813-1901). Os convidados para essa edição são os cantores Andiara Mumbach (soprano), Flávio Leite (tenor) e Daniel Germano (baixo-barítono), que interpretam as obras com a instrumentação do pianista André Carrara, músico da Ospa.

O projeto Ospa Live busca conciliar isolamento social com cultura durante a pandemia do novo coronavírus. Aos sábados, às 17h, são realizados recitais, com número reduzido de músicos, diretamente da Sala Sinfônica, na Casa da Ospa. As exibições são transmitidas ao vivo, por meio do canal da orquestra no YouTube, sem a presença física do público. Com direção artística de Evandro Matté, os eventos seguem criteriosamente todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelo governo do Rio Grande do Sul.

A Ospa é uma das fundações vinculadas à Sedac (Secretaria de Estado da Cultura). Os concertos da Temporada 2020 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por Banrisul, Alibem e Porto Alegre Airport. Apoiador da temporada artística: Sulgás. A realização é da Fundação Ospa e Fundação Cultural Pablo Komlós.

Serviço

O quê: Ospa Live

Quando: 16 de maio (sábado), às 17h

Onde: transmissão ao vivo, pelo canal da Ospa no YouTube

Acesso: bit.ly/ospa-youtube

Programa

Andiara Mumbach (soprano)

Claude Debussy (1862-1918)

• Clair de lune

• Pierrot

• Apparition

• Pantomime

Ronaldo Miranda (1948-)

• Cantares

Flávio Leite (tenor)

Maurice Ravel (1875-1937)

• Cinco Melodias Populares Gregas

– Chanson de la mariée

– Là-bas, vers l’église

– Quel galant m’est comparable

– Chanson des cueilleuses de lentisques

– Tout gai!

Reynaldo Hahn (1874-1947)

• À Chloris

Daniel Germano (baixo-barítono)

Giuseppe Verdi (1813-1901)

• Oh, chi piange?, da ópera Nabucco

George Gershwin (1898-1937)

• I Got Plenty O’ Nuttin’, da ópera Porgy and Bess

Jerome Kern (1885-1945)

• Old Man River, do musicial Show Boat

André Carrara (piano)

Evandro Matté (direção artística)

