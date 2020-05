Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul chega a 3.101 casos de coronavírus e 126 óbitos

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Unidade de Saúde Vila Jardim, em Porto Alegre, durante processo de pulverização e sanitização. Foto: SMSUrb/PMPA Até o momento foram identificados 199.768 profissionais de saúde com suspeita de covid-19. (Foto: SMSUrb/PMPA) Foto: SMSUrb/PMPA

O Rio Grande do Sul chegou nesta quinta-feira (14) a 3.101 casos de coronavírus e 126 óbitos. Foram 104 novos casos últimas 24 horas, quando foram confirmados também seis óbitos pela doença. O número estimado de pacientes curados no RS é de 1.813 (58,4% dos casos).

Os óbitos confirmados nesta quinta são de residentes dos seguintes municípios:

– Bento Gonçalves (homem, 82 anos)

– Lajeado (mulher, 83 anos)

– Passo Fundo (homem, 51 anos)

– Saldanha Marinho (homem, 51 anos)

– Santa Maria (mulher, 60 anos)

– Santana do Livramento (mulher, 71 anos)

Os casos confirmados nesta quinta-feira pelo novo coronavírus são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alvorada – 1

Bagé – 1

Bom Retiro do Sul – 1

Canguçu – 1

Canoas – 1

Dom Pedrito – 1

Encantado – 2

Erechim – 1

Estância Velha – 4

Esteio – 1

Farroupilha – 3

Garibaldi – 3

Lajeado – 6

Marau – 2

Minas do Leão – 1

Nova Araçá – 2

Novo Hamburgo – 2

Passo Fundo – 8

Porto Alegre – 10

Progresso – 1

Saldanha Marinho – 1

Santa Cruz do Sul – 2

Santa Maria – 2

Santana do Livramento – 1

São Leopoldo – 1

Sapucaia do Sul – 3

Serafina Corrêa – 4

Taquari – 31

Tramandaí – 1

Venâncio Aires – 3

Viamão – 3

