Dicas de O Sul Ospa Live destaca repertório francês com orquestra em edição comemorativa

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Evandro Matté é o regente e diretor artístico. Foto: Maurício Paz/Divulgação

Neste sábado (5), às 17h, a Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) homenageia os 75 anos da Aliança Francesa de Porto Alegre em uma apresentação especial, pela 32ª edição do Ospa Live. Sob regência do maestro Evandro Matté, os músicos sobem ao palco com Concertino para trombone e orquestra de cordas, de Fernando Deddos (1983-), Fantasie para Flauta e Orquestra de Câmara, de Gabriel Fauré (1845 – 1924) , Morceau de Concours, de Gabriel Fauré (1845-1924), e Divertissement, de Jacques Ibert (1890-1962). O solo fica por conta de José Milton Vieira (trombone) e Artur Elias (flauta). O espetáculo é transmitido ao vivo, pelo canal do YouTube da Orquestra, pela plataforma #CulturaemCasa, e pelas redes sociais da Aliança Francesa de Porto Alegre, diretamente da Casa da OSPA.

Sobre o Repertório

Dedicada ao músico da Ospa José Milton Vieira, Concertino para trombone e orquestra de cordas resgatar o nacionalismo, escasso no naipe de metais. A obra, inspirada no modernismo do século XX, dirige-se à antropofagia, expressando sentimentos genuínos, como a saudades da vida infância, dos bailes, das cores internacional de metais em gêneros típicos da música de concerto. A peça é, sobretudo, desenvolvida pela utilização de pequenos motivos, de micro para macro.

Fantasie para Flauta e Orquestra de Câmara e Morceau de Concours foram escritas para a competição anual de flauta do Conservatório de Paris, no século XIX. A primeira, especialmente, foi encomendada por Paul Taffanel. Ambas tinham como propósito compreender a excelência dos competidores quanto ao fraseado, expressão, controle de tom e virtuosismo.

Inserida na produção da música incidental, Divertissement foi composta em 1920, no período em que grandes obras foram elaboradas como apoio a peças de teatro e balé. A composição tem como base a farsa O Chapéu de Palha Italiano, de Eugêne Labiche, que narra um contratempo no dia do casamento do protagonista.

Sobre o Ospa Live

Projeto online da Orquestra, o Ospa Live busca conciliar isolamento social com cultura durante a pandemia do novo coronavírus. Aos sábados, às 17h, músicos da orquestra e/ou convidados realizam apresentações, em grupos reduzidos, diretamente da Sala Sinfônica, na Casa da Ospa. As exibições são transmitidas ao vivo, através do canal do YouTube da Orquestra e pela plataforma #CulturaEmCasa, sem a presença física do público. Com direção artística de Evandro Matté, os eventos seguem criteriosamente todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Sobre a Ospa

A Ospa é uma das fundações vinculadas à Secretaria de Estado da Cultura. Os concertos da Temporada 2020 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por Banrisul, Alibem e Fraport Brasil. Os apoiadores da Temporada Artística são Sulgás e Sheraton Porto Alegre Hotel. A realização é da Fundação Ospa e Fundação Cultural Pablo Komlós.

Sobre a plataforma #Cultura EmCasa

A plataforma #CulturaEmCasa foi lançada no dia 20 de abril. Seu objetivo é ampliar o acesso da população a conteúdos culturais de qualidade, 100% gratuito. Nos seis primeiros meses, registrou cerca de 2,2 milhões de visualizações e 1,7 mil conteúdos disponibilizados. O conteúdo é gerado pelas instituições culturais vinculadas à Secretaria, por instituições parceiras e por artistas e produtores culturais independentes, que são remunerados pelo licenciamento. Trata-se, portanto, de um instrumento de geração de renda e oportunidades para o setor cultural e criativo de São Paulo.

Sobre a Aliança Francesa de Porto Alegre

A Aliança Francesa de Porto Alegre faz parte da Fundação Aliança Francesa, que teve início em 1883, com a criação da primeira AF em Paris. Hoje, são mais de 800 instituições pelo mundo, todas com uma missão comum de ensinar e transmitir a língua e a cultura francesas, e de favorecer o diálogo entre as culturas pelo respeito mútuo. Localizada atualmente no bairro Floresta, em 2020, a instituição celebra 75 anos de presença na Capital, construindo uma trajetória líder nos métodos de ensino, sempre voltada para fortalecer as relações entre a França e o Brasil.

Programa Ospa live

Fernando Deddos (1983-)

Concertino para trombone e orquestra de cordas

Solista: José Milton Vieira (Trombone)

I. Allegro marcato

II. Andante poco rubato

III. Allegro acelerado “Faceiro”

Gabriel Fauré (1845-1924)

Fantasie para Flauta e Orquestra de Câmara

Solista: Artur Elias (Flauta)

Gabriel Fauré (1845-1924)

Morceau de Concours

Solista: Artur Elias (Flauta)

Jacques Ibert (1890-1962)

Divertissement

I. Introdution

II. Cortège

III. Nocturne

IV. Valse

V. Parade

VI. Finale

Apresentação

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre

Evandro Matté (Regência e Direção Artística)

José Milton Vieira (trombone – solo)

Artur Elias (flauta – solo).

