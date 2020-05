Cultura Ospa Live realiza segundo recital pelo YouTube neste período de pandemia

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Recitais transmitidos pelo YouTube são realizados na Casa da Ospa com número reduzido de músicos e sem público. Foto: Solange Brum/Sedac Recitais transmitidos pelo YouTube são realizados na Casa da Ospa com número reduzido de músicos e sem público. (Foto: Solange Brum/Sedac) Foto: Solange Brum/Sedac

No sábado (9), às 17h, o projeto Ospa Live terá a presença de quatro músicos da sinfônica na execução de peças de Johann Sebastian Bach, Pedro Huff, Dave Anderson e Giovanni Bottesini.

Após o sucesso da primeira edição do Ospa Live, a Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) segue com o propósito de levar música de concerto ao maior número de pessoas e realiza a segunda edição do projeto.

Por meio do canal do YouTube da orquestra, os músicos da sinfônica Brigitta Calloni (violino solo), Rafael Figueredo (contrabaixo), Eric Hilgenstieler (contrabaixo) e André Carrara (piano) apresentam um repertório diversificado, em formato de recital.

No programa, obras de Johann Sebastian Bach (1685-1750), Pedro Huff (1977-), Dave Anderson (1962-) e Giovanni Bottesini (1821-1889). A direção artística é do maestro Evandro Matté.

Sobre o Ospa Live

O projeto Ospa Live busca conciliar isolamento social com cultura durante a pandemia do novo coronavírus. Aos sábados, às 17h, são realizados recitais, com número reduzido de músicos, diretamente da Casa da Ospa, no Centro Administrativo do Estado.

As exibições são transmitidas ao vivo, através do canal do YouTube da orquestra, sem a presença de público. Os eventos seguem criteriosamente todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelo governo do Estado.

A Ospa é uma das fundações vinculadas à Sedac (Secretaria da Cultura). Os concertos da Temporada 2020 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por Banrisul, Alibem e Porto Alegre Airport. Apoiador da Temporada Artística: Sulgás. A realização é da Fundação Ospa e Fundação Cultural Pablo Komlós.

Serviço

O quê: Ospa Live

Quando: sábado, 9 de maio de 2020, às 17h

Onde: no canal da Ospa do YouTube – bit.ly/ospa-youtube

Programa

• Fuga da Sonata nº 3 – Johann Sebastian Bach

• Subúrbio – Pedro Huff

• Orcus – Pedro Huff

• Sarabandália – Pedro Huff

• Kibbles e Kibitz – Dave Anderson

• Lament – Dave Anderson

• Passione Amorosa – Giovanni Bottesini

Músicos

• Brigitta Calloni (violino solo)

• Rafael Figueredo (contrabaixo)

• Eric Hilgenstieler (contrabaixo)

• André Carrara (piano)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Cultura