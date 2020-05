Rio Grande do Sul Agências do Sine voltam a atender presencialmente a partir da próxima segunda-feira

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Atendimentos seguirão cuidados com ambientes, higienização e disponibilização de EPIs aos agentes. Foto: Felipe Farias/Ascom Stas Atendimentos seguirão cuidados com ambientes, higienização e disponibilização de EPIs aos agentes. (Foto: Felipe Farias/Ascom Stas) Foto: Felipe Farias/Ascom Stas

Agências do Sine (Sistema Nacional de Emprego) no Rio Grande do Sul voltam a atender de forma presencial a partir da próxima segunda-feira (11). A decisão considera, sobretudo, auxiliar beneficiários do seguro-desemprego que estão com dificuldades para encaminhamentos on-line. As agências fecharam em março como medida de prevenção ao novo coronavírus.

A proposta da FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social) é que o atendimento presencial nas 153 agências seja exclusivo a estes casos, evitando aglomerações. Para alinhar estratégias, diversas videoconferências foram realizadas nos últimos dias com a secretária de Trabalho e Assistência Social, Regina Becker, o diretor-presidente da FGTAS, Rogério Grade, delegados e agentes regionais do Trabalho e coordenadores das Agências de Desenvolvimento Social.

“É importante que as pessoas sejam acolhidas, recebidas e orientadas da melhor forma possível, principalmente aquelas que mais necessitam e estão com problemas para acessar as linhas digitais e encaminhar o seu seguro-desemprego. Estamos passando por um momento delicado, em que o trabalhador procura encontrar soluções para os seus problemas. O atendimento vai facilitar este processo e pode auxiliá-lo, ainda, a encontrar saídas para outras situações que está vivenciando”, destaca a secretária Regina. “Além disso, as agências podem informar sobre possíveis vagas ofertadas em cada região para quem acabou de perder o seu emprego.”

Grade informa que 40 unidades que têm termo de cooperação técnica com prefeituras já estavam abrindo gradativa e parcialmente os atendimentos presenciais a partir da portaria da FGTAS 42/2020-GAB, de 23 de abril. “Os demais atendimentos serão retomados nesta segunda-feira, levando em consideração todas as medidas de saúde. Por isso, pedimos a compreensão das pessoas para que busquem agendar o atendimento, evitando aglomerações”, complementa.

Normativas de saúde

Todos os atendimentos deverão cumprir as normativas do Ministério da Saúde, baseadas no decreto do governo do Estado, que determina cuidados com os ambientes, higienização e disponibilização de EPIs (equipamentos de proteção individual) aos agentes aptos para o atendimento ao público, assim como para os que buscam o serviço. Os canais virtuais como e-mail, telefone e WhatsApp seguem mantidos.

Segundo dados do Ministério da Economia, da segunda quinzena de março até 26 de abril foram registradas 54.785 solicitações do benefício no Rio Grande do Sul. Desses, 42.955 foram on-line e 11.830 presencial. Por dia, em média, são recebidos 6 mil e-mails relativos ao benefício no Estado.

No Brasil, em igual período foram registradas 775.194 solicitações, sendo 616.714 on-line. Em março e abril do ano passado, no Rio Grande do Sul, foram registradas 70.304 solicitações do seguro-desemprego. Desses, apenas 731 foram on-line e o restante, 69.573, de forma presencial.

O trabalhador pode encaminhar a solicitação do benefício do seguro-desemprego, fazer o cadastramento e acompanhar o requerimento desde a habilitação até o pagamento das parcelas por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital no celular (aba “benefícios”) ou pelo site www.gov.br.

Solicitação pela internet

O trabalhador pode realizar o encaminhamento do benefício seguro-desemprego pela internet após sete dias da dispensa, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Acessando a conta, é preciso clicar em “Solicitar seguro-Desemprego” e informar o número do requerimento que está no comunicado de dispensa.

Em seguida, confirmar a solicitação e obter um comprovante ao final do processo. No portal www.gov.br também pode ser encaminhado o benefício.

Se a solicitação on-line for concedida automaticamente, o trabalhador recebe a informação de que a emissão das parcelas acontecerá em 30 dias contados a partir da data de liberação pelo sistema.

Caso ocorra problemas no encaminhamento on-line, é preciso entrar em contato pelo telefone 158.

Se o sistema notificar pendências, o cidadão deve enviar e-mail para a Agência FGTAS/Sine da sua cidade para que seja fornecido auxílio nas situações de seguro empregado doméstico, seguro com alvará judicial, seguro por término de contrato ou se o sistema acusar confirmação no posto e divergência de dados cadastrais.

