Cultura Ospa promove concertos lúdicos para crianças

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com quatro sessões na Casa da Ospa, “Concertos Mágicos” acontecem nos dias 13 e 14 de outubro. Foto: Luiza Piffero Foto: Luiza Piffero

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Além de apresentar grandes composições ao longo da temporada, o objetivo da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) se estende também à instrução no primeiro contato com a música. Esse é o propósito dos “Concertos Mágicos”, da Série Didáticos, que ocorrem nas tardes de 13 e 14 de outubro, na Casa da Ospa.

A Orquestra Jovem da Escola da Ospa estará sobre o palco, regida por Arthur Barbosa, com um programa que navega pela música de concerto, popular e até pelas trilhas de filmes e games. A apresentação das peças e a exposição dos naipes de instrumentos ficam a cargo do diretor artístico da Ospa, Evandro Matté. O projeto é voltado a escolas previamente inscritas, mas 600 ingressos serão disponibilizados ao público, que pode trocá-lo por 1kg de alimento não perecível, a partir do meio-dia desta sexta-feira (30).

Cerca de 3.400 crianças do ensino fundamental já estão confirmadas neste ano para conhecer de perto o funcionamento de uma orquestra, compreender o papel de um maestro e a disposição dos instrumentos sobre o palco. O espetáculo contribui para a formação de novos públicos, além de garantir acessibilidade, com a presença de um intérprete de libras. O projeto é realizado todas as temporadas e, desta vez, inclui quatro sessões, duas em cada dia. Os ingressos disponíveis são para as apresentações em 13 de outubro, às 15h15, e 14 de outubro, às 15h30. A retirada é feita tanto na bilheteria on-line quanto na bilheteria da Casa da Ospa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cultura