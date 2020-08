Dicas de O Sul Outback entrega fondue em casa em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

(Foto: Divulgação)

No inverno, nada melhor do que um delicioso fondue. Pensando nisso, o Outback lançou as suas duas novas versões de queijo e chocolate, que podem ser entregues em casa.

Chamado de Novo Fondue Outback, o prato possui a opção salgada, que conta com um novo mix de queijos – gruyere, ementhal e cheddar. Já a versão doce também voltou repaginada, com um exclusivo duo caldas de chocolate – meio amargo e branco.

As duas versões são servidas no famoso pão australiano em formato de bowl e acompanhadas de clássicos do Outback. A opção salgada, o cremoso Cheese Fondue (R$ 89,90), inclui filé mignon em tiras, camarões empanados, bites de ribs empanados e é acompanhada também do tradicional molho Barbecue do Outback.

Já a versão doce, o Chocolate Fondue (R$ 69,90), além dos dois chocolates, vem acompanhada de pedaços de brownies de chocolate e de doce de leite Havanna, morango, banana, marshmallows gratinados e a clássica calda de doce de leite Havanna.

O combo com os dois sabores de fondue sai por R$ 149. As novidades ficarão disponíveis por tempo limitado. Para que os clientes possam curtir em casa essas e outras delícias, o Outback tem delivery pelo aplicativo iFood.

