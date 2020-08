Pabllo Vittar revelou em entrevista à revista Vogue uma de suas grandes paixões, além de cantar, é claro. A cantora confessou ser apaixonada por videogames, dizendo que fica jogando até o amanhecer, inclusive.

“Menina, eu passo até amanhecer, se você deixar haha. Eu adoro o universo dos games, consumo tanto, ainda mais na quarentena. Eu jogo sempre, descobri no isolamento o Cyber Hunter e tô apaixonada, jogando demais. Mas eu curto muitos outros também: The Last of Us, Mortal Kombat, Tomb Rider, Tekken, vish, muitos”, afirmou.

Além desse segredo, Pabllo ainda comentou sobre outro “segredinho” que ela tem, e que ninguém imagina que ela ame ou saiba fazer: “Eu adoro animes, inclusive meu clipe de “Rajadão” teve influências animes e de RPG”.

“Gosto muito de k-pop, Blackpink amo, elas são perfeitas, adoro malhar, mas isso não é segredo né kkk e agora na pandemia, descobri que gosto de cozinhar também, eu e minha mãe temos feito algumas coisas juntas, comidas simples sabe, pão de queijo, bolo. Eu sempre fui um desastre na cozinha, então tô tentando aprender coisinhas mais fáceis e me arriscando mais”, completou.