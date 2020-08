Funcionalidade Prontuário do Cidadão, no #EuFaçoPOA, será lançada nesta sexta-feira. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A Prefeitura de Porto Alegre lançará a funcionalidade Prontuário do Cidadão, no aplicativo #EuFaçoPOA. A ferramenta, criada pela Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre), irá dar acesso aos principais serviços de saúde prestados pelo município.

Será possível ao paciente, por exemplo, agendar consultas para Unidades de Saúde, ver resultados de exames de imagem e laboratoriais, acompanhar a validade de medicamentos recebidos e ter acesso a boletins médicos de internações hospitalares.

O lançamento do Prontuário do Cidadão ocorrerá nesta sexta-feira (14), às 10h, com transmissão pelo Facebook da prefeitura.