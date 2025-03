Brasil Pagamento do INSS de março começam esta segunda

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Para emitir o extrato do INSS, basta acessar o site ou aplicativo Meu INSS, com login e senha já cadastrados (ou criar uma conta se for o primeiro acesso). (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O calendário do INSS terá início esta segunda (25) e o planejamento já está disponível para consulta dos beneficiários. A nova rodada de pagamentos correspondente a março seguirá a mesma sistemática dos meses anteriores, com organização baseada no último número de benefício e a renda recebida. Ou seja, inicia pelos que recebem um salário mínimo e depois segue com quem recebe acima do piso salarial, a partir de 1º de abril. Os novos beneficiários podem ter dúvidas em como consultar o seu número de benefício ou a data em que vão receber. Por isso, confira o cronograma de pagamentos e como emitir o extrato.

O extrato do INSS é um demonstrativo do benefício pago pelo Instituto. Nele, é possível consultar o valor final recebido, os descontos, a data de recebimento e a conta no qual foi depositado. O número e tipo de benefício previdenciário também aparecem nesse documento.

Então, quando houver dúvidas sobre o número de benefício, também é possível consultar por ele. O NB é um número exclusivo criado para cada beneficiário no momento da concessão pelo INSS. Ele serve para identificar e diferenciar os beneficiários, além de ser usado para organizar os pagamentos mensais.

Para emitir o extrato do INSS, basta acessar o site ou aplicativo Meu INSS, com login e senha já cadastrados (ou criar uma conta se for o primeiro acesso). Depois, clicar no campo “Do que você precisa?” e digitar pelo serviço “Extrato de pagamentos”. O documento aparecerá na tela e você pode fazer o download do PDF.

As datas de pagamento do INSS são as seguintes:

Calendário para benefícios de até um salário-mínimo

Final 1: 25 de março;

Final 2: 26 de março;

Final 3: 27 de março;

Final 4: 28 de março;

Final 5: 31 de março;

Final 6: 1 de abril;

Final 7: 2 de abril;

Final 8: 3 de abril;

Final 9: 4 de abril;

Final 0: 7 de abril.

Benefícios acima de um salário-mínimo

Finais 1 e 6: 1 de abril;

Finais 2 e 7: 2 de abril;

Finais 3 e 8: 3 de abril;

Finais 4 e 9: 4 de abril;

Finais 5 e 0: 7 de abril.

Governo estuda antecipar 13º de aposentados após aprovação do Orçamento

Com a aprovação do Orçamento da União pelo Congresso, o governo quer antecipar o pagamento das parcelas do 13º deste ano aos aposentados e pensionistas do INSS. O plano do Ministério da Previdência é pagar a primeira parcela da gratificação em abril e a segunda em maio.

Segundo técnicos do governo, o processo já foi enviado ao Ministério da Fazenda. A expectativa é que o decreto que vai permitir a antecipação das parcelas seja assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva até o início de abril. A folha do INSS começa a rodar na segunda semana de cada mês. As informações são dos portais O Dia e O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/pagamento-do-inss-de-marco-comecam-esta-segunda/

Pagamento do INSS de março começam esta segunda

2025-03-23