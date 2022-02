Porto Alegre Pagamento parcelado do IPTU 2022 começa em 8 de março em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Guias serão entregues pelo correio na segunda quinzena de fevereiro. Foto: Luciano Lanes/PMPA Guias serão entregues pelo correio na segunda quinzena de fevereiro. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado do IPTU 2022 em Porto Alegre poderão quitar a dívida em até dez vezes, com o primeiro vencimento em 8 de março. As guias serão entregues pelo correio na segunda quinzena de fevereiro, segundo a prefeitura.

O documento de arrecadação também pode ser acessado aqui, mediante informação da inscrição do imóvel e também o CPF/CNPJ do proprietário. Também é possível fazer a emissão da guia informando o CPF/CNPJ e também o número e unidade do imóvel.

A partir deste ano, as demais parcelas não serão mais enviadas pelos correios, e a sugestão é para que o contribuinte faça débito em conta das parcelas.

Para obter o código para débito em conta basta acessar o link e informar a inscrição do imóvel. Após, cadastrar o código no banco (internet banking, APP ou presencialmente apresentando o formulário).

Outra opção é solicitar o recebimento das guias por e-mail.

Receber por e-mail: https://siat-web.procempa.com.br/guia_iptu e selecionar “sim”

Ainda é possível solicitar as guias em um dos nossos canais de atendimento:

site: https://siat-web.procempa.com.br/guia_iptu

WhatsApp: pagamentofazenda.portoalegre.rs.gov.br (acessando “Requisição de guias de pagamento”)

Portal: atendimentofazenda.portoalegre.rs.gov.br

Se a primeira parcela não for paga até o dia 8 de março, todo o lançamento é inscrito em dívida ativa automaticamente, incidindo multa e juros.

As demais parcelas vencem sempre no dia 8 de cada mês. Quando não houver expediente bancário nesse dia, o vencimento será adiado para o próximo dia útil.

Bancos conveniados

Banco do Brasil – Banco Original – Banrisul – Bradesco – Caixa Econômica Federal – Citibank – Itaú – Santander – Sicredi.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre