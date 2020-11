Polícia Pai e filho são presos por matarem vizinho na frente da família da vítima na Região Sul do RS

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Armas foram apreendidas com os assassinos Foto: Polícia Civil/Divulgação Armas foram apreendidas com os assassinos. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta quarta-feira (04), um homem e seu filho acusados de matar um vizinho em Capão do Leão, na Região Sul do Rio Grande do Sul.

O crime ocorreu no dia 19 de outubro, por volta das 20h, na esquina das ruas Dr. Edmundo Peres com José de Souza Mascaranhas, no bairro Teodósio. Segundo as investigações, o homicídio aconteceu após uma desavença motivada pelos cavalos da vítima, que teriam andado sobre o gramado da residência dos acusados.

Conforme a polícia, a vítima, de 33 anos, não esboçou qualquer reação após ser agarrada pelo pescoço e levar facadas de um dos homens. Já o filho do agressor desferiu disparos de arma de fogo. O crime foi presenciado pelas filhas do homem morto – de 5 anos e 12 anos –, pela esposa e pela mãe da vítima.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia