Número de eleitores inscritos para mesários voluntários nestas eleições triplica em relação a 2016

4 de novembro de 2020

Neste ano, as eleições ocorrem em meio à pandemia de coronavírus Neste ano, as eleições ocorrem em meio à pandemia de coronavírus. (Foto: Divulgação)

Levantamento feito pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) junto aos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) de todo o País revela um aumento de 220,24% no número de mesários que se inscreveram voluntariamente ao longo deste ano para trabalhar nas eleições municipais na comparação com os que se cadastraram em 2016.

Isso significa que o total de voluntários que se inscreveram neste ano triplicou em relação ao último pleito municipal. Ao todo, para as eleições de 2020, o TSE computou 1.000.069 mesários voluntários, tendo 670.958 pessoas se cadastrado apenas neste ano.

O restante faz parte de um banco de dados de voluntários inscritos em outros anos. Em 2016, das 771.965 pessoas que trabalharam voluntariamente, 209.517 se inscreveram no mesmo ano do pleito. As demais também faziam parte do banco de dados do TSE.

Somando a quantidade de voluntários inscritos no ano da eleição e os que faziam parte do banco de dados, o total de mesários voluntários neste ano é 29,55% maior do que os que trabalharam voluntariamente em 2016.

